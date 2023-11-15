Μαρίνα Σάττι: Η αγαπημένη μου ελληνική συμμετοχή στη Eurovision είναι το «S.A.G.A.P.O»

Η Μαρίνα Σάττι συνάντησε την κάμερα του «Στούντιο 4» στην πρώτη της συνέντευξη μετά την ανακοίνωση πως θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision και μίλησε για την αναζήτηση τραγουδιών για τον διαγωνισμό, τις αντιδράσεις του κόσμου στον δρόμο, τις αγαπημένες της συμμετοχές από τον διαγωνισμό τραγουδιού.

«Χαίρομαι που μου έχει ανατεθεί αυτό το πρότζεκτ. Παίρνοντας και όλη αυτή τη στήριξη, νιώθω ότι κάπως τα πράγματα που ήθελα και εγώ σαν Μαρίνα να πετύχω στη δουλειά μου, γίνονται πιο γρήγορα», είπε αρχικά η τραγουδίστρια, η οποία αποκάλυψε πως προς το παρόν δεν έχει αγχωθεί, ενώ τελευταία νιώθει σαν “εθνικός ήρωας” στη γειτονιά της.

Η τραγουδίστρια ανέφερε πως δεν σκέφτεται τι θα συμβεί στο Μάλμε της Σουηδίας στις 11 Μαΐου 2024, αλλά επικεντρώνεται στη διαδικασία αναζήτησης τραγουδιού. «Αυτό που κάνω τώρα είναι να βρω ωραίες ιδέες, ωραία references, ακούμε τραγούδια που μας στέλνουν – και πολλά από αυτά είναι από την Ελλάδα» είπε και πρόσθεσε: «Πρέπει να βρεθεί το τραγούδι, να βρούμε την ιστορία που θα πούμε και πάνω σε αυτή θα χτιστούν όλα».

Σε ερώτηση για τον καλλιτέχνη που έχει ανέβει στη σκηνή της Eurovision και η ίδια ξεχωρίζει, η Μαρίνα Σάττι ανέφερε τον Mahmood, που εκπροσώπησε την Ιταλία το 2019 και το 2022, ο/η καλλιτέχνης που θα ήθελε να δει στην Eurovision είναι η Bjork, ενώ η αγαπημένη της ελληνική συμμετοχή είναι ο Μιχάλης Ρακιντζής με το «S.A.G.A.P.O».

