Κατερίνα Kαραβάτου: Η πρώτη τηλεοπτική συνάντηση με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή, οι εκπομπές και η ζωή στην Κωνσταντινούπολη

Μπορεί να κινούνται στον ίδιο χώρο και να έχουν υπάρξει και στους ίδιους τηλεοπτικούς σταθμούς κατά διαστήματα αλλά μέχρι τώρα η Κατερίνα Καραβάτου και η Σταματίνα Τσιμτσιλή δεν είχαν συναντηθεί σε τηλεοπτικά πλατό. Και αυτό από μόνο του είναι αξιοσημείωτο.

Η Κατερίνα Καραβάτου βρέθηκε στο Happy Day και μίλησε για την εμπειρία των γυρισμάτων του Power of Love στην Κωνσταντινούπολη και όχι μόνο.

Η συνέντευξη ξεκίνησε με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή να την υποδέχεται για πρώτη φορά στο πλατό της: «Πόσο χαίρομαι που συνυπάρχουμε τηλεοπτικά; Γνωριζόμαστε, συμπαθιόμαστε, αλλά είναι η πρώτη φορά που θα κάνουμε μία τέτοια κουβέντα. Το 'χεις καταλάβει; Επειδή έχουμε κάνει παρέα, αγαπιόμαστε, έχουμε και τη Μαίρη Παλιαλέξη που είναι συνδετικός κρίκος».

Με την Κατερίνα Καραβάτου να απαντάει: «Τι ωραίοι που είστε, ρε παιδιά. Είναι δυνατόν να είναι η πρώτη φορά; Δεν το πιστεύω αυτό. Εγώ ήμουν σίγουρη ότι έχουμε κάνει άπειρες συνεντεύξεις μαζί».

Στη συνέχεια η συζήτηση πήγε στο φετινό καλοκαίρι και τα γυρίσματα του Power Of Love που την κράτησαν στην Κωνσταντινούπολη όλους τους μήνες:

«Είναι σαν να μένω χρόνια στην Κωνσταντινούπολη. Είχα και τα παιδιά μαζί και ήταν ενδιαφέρουσα εμπειρία. Ήταν μαζί μου σε πολύωρα γυρίσματα αλλά τους έμειναν πράγματα. Μπόρεσαν να δούνε πράγματα. Στο τελείωμα δεν ήθελαν να φύγουν» είπε η Κατερίνα Καραβάτου και στη συνέχεια αναφέρθηκε στα αρνητικά σχόλια που έχει δεχτεί για τα προγράμματα που παρουσιάζει:

«Δεν με πείραξαν τα σχόλια που έγιναν στην αρχή για μένα, είχα το προηγούμενο από το My Style Rocks. Κι εκεί είχαν βγει κάποιοι κι είχαν σχολιάσει τι δουλειά έχω εγώ εκεί κι αν θα μπορέσω να τα καταφέρω. Εγώ αντιμετωπίζω όλα τα προγράμματα με την ίδια αγάπη,

Ήθελα πολύ να κάνω αυτή την αλλαγή και να πάω σε κάτι διαφορετικό από τις εκπομπές που κάναμε, να δοκιμαστώ σε κάτι άλλο. Είχα αρχίσει να αισθάνομαι λίγο περίεργα, ειδικά τη χρονιά του MEGA με όλα όσα συνέβαιναν και δεν μπορούσαμε να είμαστε αμιγώς ψυχαγωγική εκπομπή. Έπρεπε να είσαι και λίγο ιατροδικαστής και λίγο εγκληματολόγος και λίγο δικηγόρος. Εμείς δεν ασχοληθήκαμε καθόλου» διευκρίνησε η παρουσιάστρια και πρόσθεσε:

«Τελικά, οι άνθρωποι του Star είχαν πολύ δίκιο, πρέπει να υπάρχουν αμιγώς ψυχαγωγικές εκπομπές για να είναι ξεκάθαρο το προϊόν που παρουσιάζεις. Εμένα οι ΚούΚου είναι ένα πολύ λαμπρό σημείο μέσα μου και στην πορεία μου. Αγαπώ αυτή την εκπομπή μέχρι το τελευταίο της δευτερόλεπτο».

Ολοκληρώνοντας την κουβέντα για τα επαγγελματικά της μίλησε και για την ανανέωση του νέου κύκλου του My Style Rocks και τη σύγκριση που γίνεται με το GNTM, λόγω των bootcamps:

«Προσπαθήσαμε να το βγάλουμε ανανεωμένο, με νέες στήλες, δεν είναι μόνο το bootcamp, που υπάρχει και σε άλλα προγράμματα. Απλώς στο My Style Rocks δεν είχε γίνει μέχρι τώρα, δεν είχε φανεί. Αυτές είναι άλλωστε οι διαδικασίες που περνάνε επί της ουσίας, τώρα έγινε πιο οργανωμένα μπροστά στις κάμερες. Νομίζω ότι το κάναμε τέλεια, αν με ρωτάς»

Στη συνέχεια περνώντας σε μια σπάνια αναφορά στην προσωπική της ζωή η Κατερίνα Καραβάτου δήλωσε ανοιχτή σε έναν νέο έρωτα:

«Δεν έχω αποκλείσει τον έρωτα από τη ζωή μου. Επειδή τα παιδάκια μου είναι μικρά και μπαίνουν στο ίντερνετ, αν δεν είναι κάτι που θα αντέξει στον χρόνο, δεν θα ήθελα να μιλάω γι’ αυτό. Πρώτα θα ήθελα να μιλήσω στα παιδιά μου και μετά να γίνει κάτι δημόσιο»

