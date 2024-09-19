ΟΗΕ: Οι συσκευές επικοινωνίας παγιδεύτηκαν με εκρηκτικά πριν φθάσουν στον Λίβανο

Από την προκαταρκτική έρευνα των υπηρεσιών ασφαλείας στη Βηρυτό προκύπτει ότι οι συσκευές επικοινωνίας που εξερράγησαν το προηγούμενο διήμερο σε διάφορες περιοχές του Λιβάνου, είχαν παγιδευτεί προτού φθάσουν στη χώρα, σύμφωνα με επιστολή της λιβανέζικης διπλωματικής αποστολής στα Ηνωμένα Έθνη η οποία περιήλθε εις γνώσην του πρακτορείου ειδήσεων Reuters.

Οι λιβανέζικες αρχές αποφάνθηκαν επίσης ότι τα εκρηκτικά στους παγιδευμένους βομβητές και φορητούς ασυρμάτους που είχαν προμηθευτεί μέλη της Χεζμπολάχ πυροδοτήθηκαν μέσω της αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων σε αυτές τις συσκευές, αναφέρει η επιστολή προς το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Το Ισραήλ ήταν υπεύθυνο για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση των επιθέσεων, υπογραμμίζεται.

Το 15μελές Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει αύριο Παρασκευή για να συζητήσει το μπαράζ εκρήξεων σε συσκευές επικοινωνίας στον Λίβανο. Από τις εκρήξεις σκοτώθηκαν τουλάχιστον 37 άνθρωποι, ενώ περισσότεροι από 3.000 τραυματίστηκαν.

Το Ισραήλ δεν έχει αναλάβει την ευθύνη ούτε έχει σχολιάσει τις επιθέσεις. Ωστόσο, αναλυτές εικάζουν ότι μπορεί να πρόκειται για έργο της ισραηλινής Μοσάντ, η οποία έχει μακρά ιστορία διενέργειας σύνθετων επιχειρήσεων στο εξωτερικό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.