Άλιμος: Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε 16χρονος στη θάλασσα

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε 16χρονος που είχε πάει το μεσημέρι της Πέμπτης για μπάνιο στον Άλιμο και από εκείνη τη στιγμή δεν είχε δώσει σημεία ζωής

Αμέσως ξεκίνησαν έρευνες από στεριά και θάλασσα για τον εντοπισμό του απο το Λιμενικό και ιδιώτες δύτες

Ο έφηβος εντοπίστηκε το βράδυ από ιδιώτη δύτη στη θαλάσσια περιοχή της ελεύθερης παραλίας Αλίμου.

Παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας

