Εβελίνα Παπούλια και Γιώργος Λιάντος: Ξανά μαζί μετά από χρόνια

Υπήρξαν σύζυγοι και απέκτησαν μαζί μια κόρη, την επίσης ηθοποιό Αφροδίτη Λιάντου. Και παρά το διαζύγιό τους -εδώ και πάρα πολλά χρόνια- παρέμειναν φίλοι και είχαν άριστη επικοινωνία στο μεγάλωμα της κόρης τους που πλέον ακολουθεί τα βήματά τους.

Η επαγγελματική σύμπραξη της Εβελίνας Παπούλια με τον πρώην σύζυγό της και πατέρα της κόρης της Αφροδίτης Γιώργο Λιάντο που τόσο έχει συζητηθεί πλέον παρουσιάζεται και στο κοινό. Οι δύο ηθοποιοί συμπρωταγωνιστούν στη νέα ταινία του Ντένη Ηλιάδη "Buzzheart"

H επίσημη πρεμιέρα της νέας ταινίας πραγματοποιήθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία στον θερινό κινηματογράφο «Αίγλη» στον Κήπο του Ζαππείου Μεγάρου, παρουσία πρωταγωνιστών, συντελεστών και πολλών φίλων. Και ευτυχώς οι αλλαγές του καιρού δεν τους χάλασαν την όμορφη βραδιά. Η Εβελίνα Παπούλια με τον Γιώργο Λιάντο, όπως και οι πρωτοεμφανιζόμενοι ηθοποιοί Κωνσταντίνα Μεσσήνη και Κλαούντιο Κάγια, καταχειροκροτήθηκαν από το κοινό στο κατάμεστο θερινό σινεμά, μετά το πέρας της προβολής της νέας ταινίας του βραβευμένου σκηνοθέτη.

Το επιβλητικό σκηνικό του Κήπου του Ζαππείου Μεγάρου έδωσαν στην βραδιά το ιδανικό σκηνικό ώστε εκλεκτά μέλη από τον καλλιτεχνικό, επιχειρηματικό και δημοσιογραφικό χώρο να «βυθιστούν» στην ατμόσφαιρα του νέου ψυχολογικού θρίλερ Buzzheart.

Το κοινό υποδέχτηκε ο σκηνοθέτης Ντένης Ηλιάδης, ο οποίος αφού έδωσε τις δικές του ευχαριστίες, μίλησε για την επιθυμία χρόνων να κάνει αυτή την ταινία, καθώς και για τα επόμενα σχέδια του που αναμένονται πολύ ενδιαφέροντα. Κατόπιν πήρε τον λόγο η παραγωγός της ταινίας, Αμάντα Λιβανού, η οποία αφού ευχαρίστησε όλους τους συνεργάτες, κάλεσε ηθοποιούς και συντελεστές στη σκηνή.

