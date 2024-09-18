Μετά από την αποχώρηση του Πρόδρομου το Power of Love μπαίνει στην τελική ευθεία με πολλές ανατροπές και απρόσμενες εξελίξεις.

Η Σωτηρία με τον Νίκο βγαίνουν εκτός σπιτιού και απολαμβάνουν ένα ξεχωριστό ραντεβού στον Βόσπορο.

Όταν όλοι επιστρέφουν στο σπίτι η Κατερίνα Καραβάτου ζητά από τον Νίκο και την Αλεξάνδρα να της παραδώσουν τις κονκάρδες. Το Power of Love βρίσκεται και επίσημα σε τροχιά τελικού! Ένα κορίτσι και ένα αγόρι έχουν ψηφιστεί από το τηλεοπτικό κοινό ως τα δημοφιλέστερα πρόσωπα και περνάνε κατευθείαν στον τελικό! Ποιους επέλεξαν να προστατεύσουν με την προτίμησή τους οι τηλεθεατές;

Δείτε το trailer­­:

Πηγή: skai.gr

