WSJ: Οι ΗΠΑ δεν αναμένουν συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στο υπόλοιπο της θητείας Μπάιντεν

Αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης παραδέχονται πλέον πως η επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στην κυβέρνηση του Ισραήλ και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς είναι απίθανη προτού ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ολοκληρώσει τη θητεία του τον Ιανουάριο του 2025, ανέφερε χθες Πέμπτη η Wall Street Journal.

Η εφημερίδα επικαλέστηκε κορυφαίους αξιωματούχους του Λευκού Οίκου, του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και του Πενταγώνου, τους οποίους δεν κατονόμασε.

Ούτε η αμερικανική προεδρία, ούτε το υπουργείο Εξωτερικών, ούτε το υπουργείο Άμυνας απάντησαν όταν το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς τους ζήτησε να σχολιάσουν το δημοσίευμα.

«Μπορώ να σας πω ότι δεν πιστεύουμε» πως αποκλείεται η επίτευξη συμφωνίας, δήλωσε πάντως η εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σαμπρίνα Σιγκ σε διαπιστευμένους συντάκτες χθες.

Πριν από δύο εβδομάδες, ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν διαβεβαίωνε πως «το 90%» της συμφωνίας είναι έτοιμο και μένει τα μέρη να την οριστικοποιήσουν.

Το Κατάρ, η Αίγυπτος και οι ΗΠΑ, που μεσολαβούν στις έμμεσες διαπραγματεύσεις, προσπαθούν μάταια επί μήνες να εξασφαλίσουν ανακωχή στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά το Ισραήλ και η Χαμάς κατηγορούν το μεν τη δε και αντιστρόφως πως αποτρέπει την επίτευξη συμφωνίας.

Δυο από τα σημαντικότερα εμπόδια θεωρούνται η απαίτηση του Ισραήλ ο στρατός του να διατηρήσει τον έλεγχο του λεγόμενου διαδρόμου της Φιλαδέλφειας, στενής ζώνης γης πάνω στα κλειστά σύνορα της Λωρίδας της Γάζας με την Αίγυπτο, και συγκεκριμένες λεπτομέρειες για τους παλαιστίνιους εγκλείστους σε ισραηλινά κέντρα κράτησης που θα ανταλλαχτούν με τους 64 ομήρους που παραμένουν στα χέρια μαχητών στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι ΗΠΑ εκτιμούν ότι αν κλεινόταν συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, θα αποκλιμακωνόταν η ένταση στην περιοχή, που οξύνθηκε ακόμα περισσότερο αυτή την εβδομάδα, εντείνοντας την ανησυχία πως ο πόλεμος οδεύει πλέον να εξαπλωθεί στον Λίβανο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

