Σχεδόν έναν μήνα μετά τη λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, ο Σέρβος πρωταθλητής Ευρώπης στο τζούντο, Νεμάνια Μάιντοβ, ακόμα δεν μπορούσε να ξεπεράσει το σοκ του αποκλεισμού του από τον Έλληνα τζουντόκα Θοδωρή Τσελίδη στη φάση των «16».

Συνολικά ο Σέρβος μετρά 7 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα κι άλλα τρία σε παγκόσμια, ενώ αυτό που έλειπε από τη συλλογή του ήταν το Ολυμπιακό μετάλλιο, το οποίο του το στέρησε ο Έλληνας «γίγαντας».

Ωστόσο, το σοκ έγινε ακόμη μεγαλύτερο για τον 28χρονο αθλητή ο οποίος ενημερώθηκε από τη Διεθνή Ομοσπονδία Τζούντο (IJF) ότι τιμωρείται με πεντάμηνο αποκλεισμό από κάθε δραστηριότητα (αγώνες, προπονητικά καμπ, προετοιμασία), γιατί έκανε τον σταυρό του, πριν και μετά το τέλος του αγώνα με τον Τσελίδη στο Παρίσι, με τη δικαιολόγηση της παραβίασης του αγωνιστικού πρωτοκόλλου που αφορά την επίδειξη θρησκευτικών πεποιθήσεων.

Να σημειωθεί ότι η IJF έχει πλέον ένα πολύ αυστηρό αγωνιστικό πρωτόκολλο σε θέματα συμπεριφοράς και όντως απαγορεύει ρητά από τη στιγμή που ο αθλητής θα εμφανιστεί για να αγωνιστεί την οποιαδήποτε ενέργεια αφορά την πολιτική ή την θρησκεία.

«Θα το ξανακάνω» δηλώνει ο Μάιντοβ

Παρά την είδηση της τιμωρίας του ο Μάιντοβ ξεκαθάρισε πως όποιες συνέπειες κι αν έχει να αντιμετωπίσει, δεν πρόκειται να αλλάξει στάση και μετά την επιστροφή του στη δράση, κάτι που έδειξε και με την επιστολή του στη Διεθνή Ομοσπονδία όπου πολύ απλά δεν ζήτησε συγγνώμη καθώς θεωρεί ότι δεν έκανε κάτι κακό.

«Πριν από 15 μέρες έλαβα την απόφαση ότι τιμωρήθηκα για πέντε μήνες από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Τζούντο για παραβίαση των θρησκευτικών της κανονισμών», έγραψε χαρακτηριστικά ο Μάϊντοφ στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram και πρόσθεσε:



«Συγκεκριμένα, επειδή έκανα τον σταυρό μου πριν μπω σε παιχνίδι στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μου απαγόρευσαν την συμμετοχή σε όλα τα τουρνουά, τα καμπς και τις προετοιμασίες. Είναι αλήθεια πως κατά τη διάρκεια της πειθαρχικής διαδικασίας, δεν ήθελα να απολογηθώ επειδή έκανα τον σταυρό μου και δεν το έκανα, ούτε πρόκειται να το κάνω ποτέ, αν και δεν γνωρίζω την ποινή που μπορεί να υπάρξει. Ο Θεός μού έδωσε τα πάντα, τόσο σε προσωπικό επίπεδο, όσο και στην καριέρα μου και για εμένα είναι τα πάντα και είμαι περήφανος γι’ αυτό. Και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει σε καμία περίπτωση.

Δόξα τον Κύριο, τον ευχαριστώ για όλα. Δεν είναι κάτι καινούριο για εμένα, απλά μια νέα σελίδα στην καριέρα μου και στις προκλήσεις της ζωής μου. Είμαι λυπημένος που ένα τόσο όμορφο και απαιτητικό άθλημα όπως είναι το τζούντο έχει καταλήξει σε τέτοια πράγματα. Ο Θεός μού χάρισε μία υπέροχη καριέρα, 7 Ευρωπαϊκά και 3 Παγκόσμια μετάλλια. Όταν ξεκινούσα, ονειρευόμουν να κατακτήσω ένα τουλάχιστον μεγάλο μετάλλιο και να πετύχω στην ζωή μου και για την οικογένειά μου που θυσίασε τα πάντα για την καριέρα μου. Μου έδωσαν πολλά περισσότερα και χρειάστηκε να δανειστούν πολλά, ούτως ώστε να μην σκύψω ποτέ και σε κανέναν το κεφάλι. Θα αντέξω μέχρι τότε και θα επιστρέψω με τη βοήθεια του Κύριου μας Ιησού Χριστού σε μία νέα αρχή και για νέες νίκες».

Αμέσως μόλις εμφανίστηκε το συγκεκριμένο ποστάρισμα, τα social media πήραν «φωτιά», με τον έναν μετά τον άλλον τους Σέρβους αθλητές (παλαίμαχους και εν ενεργεία) να εκφράζουν τη συμπαράσταση τους (ανάμεσα τους ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο Ολυμπιονίκης του βόλεϊ Βλάντιμιρ Γκρίμπιτς, ο άσος του βολεϊκού Ολυμπιακού Μπάτα Ατανασίεβιτς, ο μπασκετμπολίστας του Αμαρουσία Μίροσλαβ Ραντούλιτσα), όπως και ξένοι συναθλητές του, την ίδια ώρα που τα ΜΜΕ της Σερβίας έκαναν λόγω για πρωτοφανή δίωξη λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων.

