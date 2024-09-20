Τουλάχιστον έξι Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε επιχείρηση του ισραηλινού στρατού στη Δυτική Όχθη

Τουλάχιστον έξι Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και άλλοι 18 τραυματίστηκαν σε επιχείρηση του ισραηλινού στρατού στην πόλη Καμπάτια της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, ανέφερε ο κυβερνήτης της Τζενίν στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Τέσσερις τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, συμπλήρωσε ο Καμπάλ Αμπού Αλ Ραμπ, ο οποίος κατήγγειλε πως οι ισραηλινές δυνάμεις κατέστρεψαν υποδομές κατά την αποχώρησή τους από την περιοχή.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο για την συγκεκριμένη επιχείρηση από την πλευρά των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF).

Ο ισραηλινός στρατός έχει εντείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη μετά την ευρεία κλίμακας επίθεσή του στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία ακολούθησε το μακελειό που προκάλεσε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

