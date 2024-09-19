Αυτοψία- Φαράγγι Σαμαριάς: Θέλει μεγάλη προσοχή- Ο κίνδυνος ακόμη υπάρχει

«Εξετάσαμε όλο το φαράγγι, το επίπεδο κινδύνου παραμένει το ίδιο όπως ήταν και πριν τα χθεσινά τραγικά γεγονότα... Θεωρούμε ότι μετά από κάποιες παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν το φαράγγι μπορεί να αποδοθεί και πάλι στο κοινό... Θέλει μεγάλη προσοχή όμως, ο κίνδυνος εξακολουθεί με υφίσταται διαχρονικά στο φαράγγι».

Αυτό δήλωσε ο καθηγητής, Ευθύμιος Λέκκας ο οποίος με ομάδα γεωλόγων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως επικεφαλής, πραγματοποίησαν αυτοψία στην περιοχή όπου συνέβη χθες το τραγικό συμβάν με το θάνατο της 32χρονης τουρίστριας που χτυπήθηκε από πτώση βράχου.

Με τον καθηγητή κ. Βασιλάκη ο κ. Λέκκας πραγματοποίησε την αυτοψία, επισημαίνοντας πως το φαράγγι της Σαμαριάς «είναι μία μοναδική περιοχή σε ολόκληρο τον κόσμο αλλά ενέχει κινδύνους. Το φαράγγι διαμορφώθηκε μορφολογικά, από διαβρώσεις, κατολισθήσεις από βροχοπτώσεις, συνεπώς οι κίνδυνοι υπάρχουν. Είναι σε επίπεδο που μπορούμε να το διαχειριστούμε, αλλά η απόφαση για το άνοιγμα προς επισκέπτες ανήκει στους αρμόδιους φορείς».

Όπως τόνισε ο κ. Λέκκας το φαράγγι θα παρακολουθείται από ειδικούς και επιστήμονες αλλά εξήγησε πως «δεν μπορούσαμε να αποφύγουμε τα χθεσινά γεγονότα διότι δεν είχαμε κάποιο δεδομένο ότι θα γινότανε ό,τι έγινε μέσα στο φαράγγι. Είχαμε μεγάλο ποσοστό βροχής με μεγάλη ραγδαιότητα, το οποίο φαινόμενο αναπτύχθηκε λίγα χιλιόμετρα νότια της Κρήτης μέσα στο θαλάσσιο χώρο με υδροσίφωνες μεγάλους, που τροφοδότησαν τα σύννεφα και στη συνέχεια, με το πρώτο εμπόδιο που βρήκαν, η βροχή έπεσε ακριβώς στο πρώτο ύψωμα δηλαδή στις πόρτες του φαραγγιού και είχαμε όλα αυτά τα φαινόμενα και τα γεγονότα».

Εξήρε μάλιστα τη διαχείριση του κόσμου από τους αρμόδιους δεδομένου ότι πάνω από 1.000 άτομα βρισκότανε εντός του φαραγγιού. «Συνεχίζουμε τις προσπάθειες μαζί με τον Ο.ΦΥ.ΠΕ.ΚΑ. μαζί με την Πολιτική Προστασία να μειώσουμε όσο είναι δυνατό το κίνδυνο και να μειώσουμε την έκθεση των ανθρώπων σε κίνδυνο , είπε ο κ. Λέκκας »... «οι επισκέπτες δηλαδή όταν βρίσκονται μέσα στο φαράγγι, πρέπει να κάνουμε εκείνα για να μειώσουμε την έκθεση, διότι τους φυσικούς κινδύνους δεν μπορούμε να τους μειώσουμε. Οι βράχοι μπορεί να φαίνονται σταθεροί αλλά υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα».

Ζήτησε να μην λέγονται διάφορα για παρεμβάσεις και έργα εντός του φαραγγιού, και όσοι τα λένε δεν έχουν γνώσεις και δυνατότητα να κατανοήσουν τα θέματα.

«Τα πρανή είναι 200 και 400 μέτρα, το φαράγγι είναι μεγάλο, κανείς δεν μπορεί να πάει να κάνει έργα να βάλει πλέγματα ή κάτι άλλο και όλα αυτά τα έργα λογικό είναι ακυρώνουν και το φυσικό μνημείο. Συνεπώς πρέπει να συμβιβαστούμε με τις εξελισσόμενες γεωδυναμικές υδρομετρολογικές διαδικασίες, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε προκειμένου να μειώσουμε την έκθεση των επισκεπτών σε κίνδυνο , διότι τα φαινόμενα θα υπάρχουν. Τους σεισμούς θα τους έχουμε, τα έντονα φαινόμενα, συνεπώς πρέπει να μειώσουμε την τρωτότητα των επισκεπτών για να αποφύγουμε τέτοια γεγονότα θλιβερά.»

Παρεμβάσεις που μπορεί να υπάρχουν, όπως ανέφερε, είναι: «Ουσιαστικά να διαμορφωθούν σε μερικά σημεία καινούργια μονοπάτια, με λιγότερη έκθεση των ανθρώπων. Δεν σημαίνει αυτό ότι θα μηδενίσουμε τον κίνδυνο, αλλά με κάποιες απλές παρεμβάσεις στα πρανή, με κάποιες πινακίδες προειδοποιητικές κατά μήκος του φαραγγιού που να πληροφορούν για τους ενδεχόμενους κινδύνους αλλά και να διαμορφώσουμε τα επιχειρησιακά μας σχέδια έτσι ώστε να μπορούμε να διαχειριστούμε έκτακτες ανάγκες μπορούμε να πετύχουμε αρκετά. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να εκδηλωθεί ένα σεισμός, μία κατολίσθηση, έντονα φαινόμενα που δεν μπορούμε να αποτρέψουμε, συνεπώς αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να μειώσουμε την έκθεση μας και τους κινδύνους μέσα στο φαράγγι».

Στο μεταξύ το μεσημέρι εξήλθαν από το φαράγγι της Σαμαριάς και οι τελευταίοι 10 επισκέπτες που φιλοξενήθηκαν, χθες, στο χωριό της Σαμαριάς για προληπτικούς λόγους. Όλοι τους ασφαλείς μεταφέρθηκαν στις περιοχές και τα ξενοδοχεία διαμονής τους.

Αύριο, θα πραγματοποιηθεί επίσης αυτοψία και από εμπειρογνώμονες της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ) και αμέσως μετά θα ξεκινήσει η συντήρηση του μονοπατιού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.