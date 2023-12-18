Ο Μονομάχος: Ένας συγγραφέας επιχειρεί να γράψει τη δική του ιστορία στον μονομάχο - Δείτε το trailer

Άλλη μία εβδομάδα ξεκινά στο απόλυτο τηλεπαιχνίδι γνώσεων του ΣΚΑΪ και οι υποψήφιοι Μονομάχοι είναι πανέτοιμοι να φρεσκάρουν τις γνώσεις τους και να διεκδικήσουν έως 100.000 ευρώ!

Έχοντας απαντήσει σε 3 ερωτήσεις, 85 ενεργούς αντιπάλους απέναντί της και 1.576 ευρώ στον λογαριασμό της, η Μπέτυ Ορφανού συνεχίζει από το προηγούμενο παιχνίδι εξίσου δυναμικά. Κάποια στιγμή όμως, αναγκάζεται να χρησιμοποιήσει τις βοήθειες που έχει στη διάθεσή της ώστε να φτάσει κοντά στον στόχο της: Να εξοντώσει όσο το δυνατόν περισσότερους αντιπάλους αλλά χωρίς να συγκεντρώνει τα επιθυμητά χρήματα.

Ο Γιώργος Τζιτζικάκης από τη θέση 48 είναι ο επόμενος τυχερός που ανεβαίνει στην αρένα του Μονομάχου και “μουδιάζει” όταν αντικρίζει τους 100 αντιπάλους του γιατί όπως λέει, αποτελούν μια μικρογραφία της κοινωνίας με ενδιαφέρουσες προσωπικότητες. Ακόμα, ο συγγραφέας και σεναριογράφος δήλωσε συμμετοχή στο παιχνίδι με στόχο να καλύψει δανειακές ανάγκες.

