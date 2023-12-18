Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο Μονομάχος: Ένας συγγραφέας επιχειρεί να γράψει τη δική του ιστορία στον μονομάχο - Δείτε το trailer

Σήμερα στις 18.45, στον ΣΚΑΪ

Φερεντίνος

Άλλη μία εβδομάδα ξεκινά στο απόλυτο τηλεπαιχνίδι γνώσεων του ΣΚΑΪ και οι υποψήφιοι Μονομάχοι είναι πανέτοιμοι να φρεσκάρουν τις γνώσεις τους και να διεκδικήσουν έως 100.000 ευρώ!

Δείτε το trailer:

Έχοντας απαντήσει σε 3 ερωτήσεις, 85 ενεργούς αντιπάλους απέναντί της και 1.576 ευρώ στον λογαριασμό της, η Μπέτυ Ορφανού συνεχίζει από το προηγούμενο παιχνίδι εξίσου δυναμικά. Κάποια στιγμή όμως, αναγκάζεται να χρησιμοποιήσει τις βοήθειες που έχει στη διάθεσή της ώστε να φτάσει κοντά στον στόχο της: Να εξοντώσει όσο το δυνατόν περισσότερους αντιπάλους αλλά χωρίς να συγκεντρώνει τα επιθυμητά χρήματα.

μονομαχος

Ο Γιώργος Τζιτζικάκης από τη θέση 48 είναι ο επόμενος τυχερός που ανεβαίνει στην αρένα του Μονομάχου και “μουδιάζει” όταν αντικρίζει τους 100 αντιπάλους του γιατί όπως λέει, αποτελούν μια μικρογραφία της κοινωνίας με ενδιαφέρουσες προσωπικότητες. Ακόμα, ο συγγραφέας και σεναριογράφος δήλωσε συμμετοχή στο παιχνίδι με στόχο να καλύψει δανειακές ανάγκες. 

μονομαχος

Δηλώστε συμμετοχή:

https://monomaxos.skaitv.gr/

#monomaxos

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ο Μονομάχος ΣΚΑΪ ΣΚΑΪ τηλεόραση ΣΚΑΪ TV SkaitvGR
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
64 0 Bookmark