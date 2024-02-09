Το σημερινό «My Style Rocks» ήταν για ακόμα μία φορά γεμάτο στιλιστικές ιδέες, αλλά και εντάσεις! Oι βαθμολογίες που βάζουν οι διαγωνιζόμενες ήταν στο επίκεντρο και τα καυστικά σχόλια μεταξύ τους δημιούργησαν ένα εκρηκτικό σκηνικό.

Η Ελισσάβετ αντέδρασε για τους δύο βαθμούς που της αφαίρεσαν Ζέτα και Αμίνα, όταν κλήθηκαν να επιλέξουν ως νικήτριες της ημέρας τη διαγωνιζόμενη από την οποία θα «κλέψουν» έναν έξτρα βαθμό.

Με δύο βαθμολόγησε η Νικολίνα την εμφάνιση της Ανδριάνας, γεγονός που ενόχλησε την παίκτρια, η οποία αντέδρασε τονίζοντας πως οι βαθμολογίες που βάζει η συμπαίκτριά της είναι άστοχες.

Ένταση δημιουργήθηκε στο «My Style Rocks», όταν η Νικολίνα υποστήριξε πως σε αντίθεση με τα αρνητικά σχόλια που έκανε στο πλατό η Αγάπη, backstage δήλωσε ότι της αρέσει το look της, γεγονός που διέψευσε από την πλευρά της η παίκτρια. Ενώ στη συνέχεια, η Νικολίνα τόνισε πως παρόλο που η ίδια έχει αποκτήσει την «ταμπέλα» της παίκτριας που λειτουργεί με στρατηγική, υπάρχουν κι άλλες κοπέλες που ακολουθούν μια συγκεκριμένη στρατηγική και ανάμεσα σε αυτές, κατονόμασε την Αγάπη και την Ανδριάνα.

Η Αγάπη αποκάλυψε ένα άγνωστο backstage περιστατικό με τη Σιμόν το οποίο την προβλημάτισε και το χαρακτήρισε «χτύπημα κάτω από τη μέση».

Συγκεκριμένα, η διαγωνιζόμενη υποστήριξε πως η συμπαίκτριά της στο χθεσινό επεισόδιο την έπιασε λίγο πριν την πασαρέλα να της κάνει υποδείξεις για το στιλ της παρόλο που αυτές τις μέρες η ίδια ήταν φανερά επιφορτισμένη.

Η Νικολίνα βαθμολόγησε την εμφάνιση της Φωτεινής με δύο, γεγονός που έκανε την Αμίνα να παρέμβει, καθώς, όπως εξήγησε, θα έπρεπε η παίκτρια να επιβραβεύσει τη μεγάλη αλλαγή της συμπαίκτριάς της.

Δεν ενθουσιάστηκε με τη σημερινή προσπάθεια της Ζέτας η Έβελυν Καζαντζόγλου και απόρησε με την υψηλή βαθμολογία που έλαβε από τις συμπαίκτριές της.

Εξίσου απορημένος ήταν και ο Στέλιος Κουδουνάρης με την υψηλή βαθμολογία των κοριτσιών στη Θεοδώρα, καθώς, το look της δεν ήταν αντιπροσωπευτικό του στιλ της και ήταν επίσης «βαρετό», όπως ανέφερε ο κριτής.

Μετά την αποκάλυψη της Αγάπης για το άγνωστο backstage περιστατικό με τη Σιμόν, η Ανδριάνα ξέσπασε κατά της Σιμόν και τη βαθμολόγησε με άσο για τη συμπεριφορά της, τονίζοντας πως θα πρέπει να υπάρχει γυναικεία αλληλεγγύη ανάμεσά τους.

Η Φωτεινή αναδείχθηκε νικήτρια της ημέρας, συγκεντρώνοντας την υψηλότερη βαθμολογία. Από ποια παίκτρια αφαίρεσε έναν βαθμό;

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.