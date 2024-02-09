«The Break» με Βάσω Λασκαράκη- ΣΚΑΪ: Τι θα δείτε την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου

Καλή παρέα, όμορφες ιστορίες, αποκαλύψεις, μουσική, μαγειρική. Όλα όσα θα γίνουν το ευχάριστο διάλειμμα της εβδομάδας είναι στο «The Break» με τη Βάσω Λασκαράκη, την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου στις 17.00, στον ΣΚΑΪ.

Ο Νίκος Συρίγος αποκαλύπτει για πρώτη φορά το παρασκήνιο της διαφωνίας του με τη Σίσσυ Χρηστίδου στον αέρα της εκπομπής.

Μιλά για τον έρωτά του με την Ελεωνόρα Ζουγανέλη αλλά και για την κόρη της πρώην συζύγου του την οποία μεγάλωσε από ενός έτους, σα δικό του παιδί.

Σε μια εξομολόγηση εκ βαθέων αναφέρεται στη μητέρα του που πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας χαρακτηρίζοντας την πάθηση ως «έναν ασήκωτο σταυρό».

«We are family» με την ηθοποιό Πηνελόπη Πιτσούλη, τον σύζυγό της και θεατρικό συγγραφέα Γιώργο Χασάπογλου και τον γιο τους, Άγγελο Χασάπογλου, που υπογράφει το σενάριο της σειράς του ΣΚΑΪ, «Οι Πανθέοι» στην οποία πρωταγωνιστεί η μητέρα του.

Ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη, το ζευγάρι που το κοινό γνώρισε και αγάπησε στο Survivor, μιλούν για τον έρωτά τους, τον χωρισμό, την επανασύνδεση κι όσα δεν μάθαμε ποτέ και συνέβησαν στο παιχνίδι επιβίωσης.

Ο Μάριος Ψιμόπουλος είναι ο συνθέτης πίσω από αγαπημένα μουσικά hits.

Ακόμη, ο Δημήτρης Μακρυνιώτης φτιάχνει «Valentine's cake» για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.

Αυτή η εκπομπή δε θα θέλεις να πάει σε break!

