Η πρώτη δοκιμασία για τις νέες διαγωνιζόμενες του «My Style Rocks» έλαβε τέλος! Οι παίκτριες έπρεπε σήμερα να δημιουργήσουν ένα look στο οποίο θα κυριαρχεί το vinyl. Ποιες λοιπόν κατάφεραν να εντυπωσιάσουν φορώντας vinyl κομμάτια και ποιες δυσκολεύτηκαν με το σημερινό task;

«Προκλητικό», χαρακτήρισε το μπούστο που επέλεξε η Φωτεινή για τη σημερινή της εμφάνιση η Σιμόν, ενώ αρνητικά ήταν γενικότερα τα σχόλιά της, καθώς, όπως τόνισε, έχει καθημερινά το ίδιο στιλ.

Με άσο βαθμολόγησε η Νικολίνα τη σημερινή εμφάνιση της Θεοδώρας, καθώς, όπως είπε, το look της δεν ταίριαζε με το concept, ενώ επίσης, επεσήμανε πως δεν πρόκειται για ένα σύνολο - πρόταση. Πώς αντέδρασε η Θεοδώρα σε αυτή την κριτική;

Με δύο βαθμολόγησε η Θεοδώρα τη Ζέτα, καθώς, έκρινε πως η βερμούδα της δεν είναι vinyl, κάτι που δεν ίσχυε, σύμφωνα με την παίκτρια, με αποτέλεσμα να δηλώσει αδικημένη για δεύτερη συνεχόμενη φορά από την βαθμολογία της Θεοδώρας.

Η Ζέτα Θεοδωροπούλου Ταχτσίδη αποκάλυψε το love story με τον σύζυγό της και ποδοσφαιριστή, Παναγιώτη Ταχτσίδη, αλλά και το ευτράπελο που συνέβη με το... παστίτσιο και έγινε η αφορμή να γίνει Lady Ταχτσίδη.

«Μου βγάζει το σύνδρομο της γεροντοκόρης», ανέφερε η Νικολίνα για τις επιλογές που έκανε στη σημερινή της εμφάνιση η Αγάπη, ενώ της τόνισε πως θα πρέπει να ντύνεται γενικότερα πιο νεανικά, με πολλές από τις συμπαίκτριές της να συμφωνούν μαζί της.

Η Έβελυν Καζαντζόγλου θέλησε να λύσει την χθεσινή της παρεξήγηση με την Αμίνα on air, με την παίκτρια να απολογείται για όσα είπε στο προηγούμενο επεισόδιο σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο βαθμολογεί η κριτής και να εξηγεί πως δεν ήθελε να την στεναχωρήσει, αλλά πως η αυστηρότητα είναι ένα στοιχείο που έχει αποκομίσει από τις δυσκολίες που έχει βιώσει στην πορεία της ζωής της.

«Δε βλέπω κάποιο ιδιαίτερο styling», επεσήμανε η Φωτεινή στη Σιμόν για τη σημερινή της εμφάνιση, ενώ, επίσης, ανέφερε πως παρόλο που υποστήριξε πως η ίδια έχει το ίδιο στιλ καθημερινά, το σύνολο της Σιμόν αποτελεί αντίστοιχα συνέχεια του χθεσινού επεισοδίου, με αποτέλεσμα οι δύο παίκτριες να εξαπολύσουν εκατέρωθεν «πυρά».

«Κάθε μέρα έρχεσαι με μια νέα δικαιολογία», ανέφερε η Έβελυν Καζαντζόγλου για όσα δήλωσε η παίκτρια για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε με τη σημερινή δοκιμασία.

«Ανταποδοτικό», χαρακτήρισε το δύο της Αγάπης η Νικολίνα, με την παίκτρια να αντιδρά και να επισημαίνει πως η διαγωνιζόμενη έχει στρατηγική και προσπαθεί να αποφύγει τις τελευταίες θέσεις στον πίνακα κατάταξης. Αντιδράσεις υπήρξαν ωστόσο για τα λεγόμενα της Νικολίνα και από άλλες παίκτριες, με αποτέλεσμα το σκηνικό στο πλατό να μυρίζει «μπαρούτι».

Με άσο βαθμολόγησε η Σιμόν την Ελισσάβετ για τη σημερινή της εμφάνιση, χαρακτηρίζοντας το πουλόβερ που επέλεξε η παίκτρια «απαράδεκτο» και τονίζοντας χαρακτηριστικά πως η ίδια δε θα έβγαινε ούτε για βόλτα με το σκύλο φορώντας κάτι τέτοιο.

Για τρίτη συνεχόμενη μέρα αναδείχθηκε νικήτρια η Αμίνα, συγκεντρώνοντας την υψηλότερη βαθμολογία στον πίνακα κατάταξης, ενώ στις τελευταίες θέσεις βρέθηκαν η Σιμόν και η Ελισσάβετ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.