Η οικογένεια του Happy Traveller βρίσκεται στη Νοτιοανατολική Ασία και ξεκινά μία εντυπωσιακή εξερεύνηση στη Μαλαισία. Μία πρώην βρετανική αποικία με τεράστια ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια.

Στο πρώτο μέρος, την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου, το ταξίδι ξεκινά από την πρωτεύουσα της χώρας, την Κουάλα Λουμπούρ ή αλλιώς KL. Μία εντυπωσιακή και γοητευτική πόλη που συνδυάζει την ιστορία με τη μοντέρνα ματιά.

Δείτε το τρέιλερ

Ο Ευτύχης, η Ηλέκτρα και τα κορίτσια τους ξεκινούν τις βόλτες τους στο κέντρο της πόλης και επισκέπτονται τα ιστορικά κτίρια που χρονολογούνται από την εποχή της βρετανικής κατοχής και περπατούν στον «περίπατο των αποικιοκρατών» και τα πιο μεγάλα πάρκα της περιοχής.

Ανεβαίνουν στους Δίδυμους Πύργους Petronas, για να δουν από κοντά το πιο διάσημο κτίριο της Μαλαισίας και να απολαύσουν τη φανταστική θέα. Η βραδινή βόλτα τούς επιφυλάσσει ευχάριστες εκπλήξεις αφού βλέπουν τον υπέροχο φωτισμό των Πύργων, της πλατείας και του σιντριβανιού μπροστά από αυτούς, αλλά και μία φουτουριστική γέφυρα με πολύχρωμο φωτισμό που αλλάζει διαρκώς και τους εντυπωσιάζει.

Την επόμενη μέρα, πηγαίνουν στο «πιο πράσινο σημείο της πόλης» με τον Βοτανικό Κήπο -που φιλοξενεί περισσότερα από 10.000 είδη φυτών- και το Εθνικό Μνημείο της Μαλαισίας.

Ατελείωτες βόλτες σε υπέροχα μέρη, νόστιμο φαγητό και δραστηριότητες που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις, κάνουν μαγική την αρχή ενός ξεχωριστού ταξιδιού που θα συνεχιστεί και στο επόμενο επεισόδιο.

