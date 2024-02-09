Mark Ruffalo: Αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας απέκτησε ο ηθοποιός του «Poor Things»

O Μαρκ Ράφαλο τιμήθηκε με το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Λος Άντζελες. Με παρουσία πολλών φίλων, συναδέλφων και της οικογένειάς του, ο τέσσερις φορές υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός αποκάλυψε το δικό του αστέρι με το αριθμό 2.772 στον διάσημο δρόμο.

Στο πλευρό του βρέθηκε ο πρόεδρος των Marvel Studios, Κέβιν Φέιγκ, και οι Μπάρι Κίογκαν, Λίλι Ράινχαρτ, Τζος Γουίντον, Ντέιβιντ Φίντσερ και Τίμοθι Μακνίλ.

«Η δουλειά σου στο "Poor Things" αξίζει όλα τα βραβεία. Αλλά η πραγματική επιτυχία είναι στο πόσο ενθουσιασμένοι και χαρούμενοι είναι οι συνάδελφοί σου που έχουν την ευκαιρία να σε αποθεώσουν και να σε τιμήσουν» δήλωσε, μεταξύ άλλων, στην ομιλία της η συμπρωταγωνίστρια του στις ταινίες «13 Going on 30» του 2004 και «The Adam Project» του 2022, Τζένιφερ Γκάρνερ.

«Κάθε φορά που ακούγεται το όνομά σου, το Χόλιγουντ παίρνει μια βαθιά συλλογική ανάσα και λέει: "Εντάξει, έγινε το σωστό"».

Στις 10 Μαρτίου, ο διάσημος ηθοποιός διεκδικεί το Όσκαρ Β' ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στο «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου, απέναντι στους Ράιαν Γκόσλινγκ, Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, Ρόμπερτ Ντε Νίρο και Στέρλινγκ Κ. Μπράουν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

