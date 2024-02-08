Συγκλονίζει η Αμίνα στο My Style Rocks στον ΣΚΑΪ: Δαγνώστηκα με καρκίνο μαστού

Ένα ακόμα επεισόδιο του «My Style Rocks» στον Σκάι γεμάτο εκπλήξεις και συγκινήσεις έφτασε στο τέλος του!

Οι fashionistas έβαλαν τα δυνατά τους για να εντυπωσιάσουν με τα looks τους τους κριτές και τις συμπαίκτριές τους, όμως δεν κατάφεραν όλες το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Ο Λάκης Γαβαλάς εμφανίστηκε δίχως μπούστο, όπως είπε με χιουμοριστικό τρόπο και ζήτησε από την Κατερίνα Καραβάτου να πάει στα παρασκήνια να αλλάξει.

Πριν προλάβει να ξεκινήσει την κριτική του ο Στέλιος Κουδουνάρης για την εμφάνιση της Σιμόν, η παίκτρια αναφώνησε «Άντε πάλι!» και προδίκασε πως θα τη βαθμολογήσει με άσο, κάτι που προκάλεσε την έντονη ενόχληση του κριτή.

Με άσο βαθμολόγησε η Νικολίνα το look της Ανδριάνας, η οποία στο concept της ήταν φοιτήτρια σε σχολή styling και έπρεπε να φορέσουν μεταλλικές λεπτομέρειες. Συγκεκριμένα, όπως εξήγησε η Νικολίνα, δεν υπήρχαν στην εικόνα της τα μεταλλικά στοιχεία, ενώ, η Ανδριάνα από την πλευρά της, θεώρησε τη βαθμολογία άδικη και αντέδρασε στα σχόλια της συμπαίκτριά της.

Το look της Νικολίνας θύμησε στη Σιμόν εξωγήινο και τη βαθμολόγησε με άσο, ενώ, όπως υποστήριξε επίσης η παίκτρια, ήταν πολύ γυμνό για το concept που επέλεξε και δεν ήταν της αισθητικής της.

Η Αμίνα συγκλόνισε τους κριτές και τις συμπαίκτριές της με την αποκάλυψή της πως τον Ιούλιο του 2022 διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού. Όπως ανέφερε η παίκτρια με δάκρυα στα μάτια, ο λόγος που αποφάσισε να συμμετέχει για δεύτερη φορά στο διαγωνισμό και να διεκδικήσει τον τίτλο της νικήτριας είναι γιατί θέλει να περάσει στον κόσμο το μήνυμα: «Να μην το βάζουν κάτω».

Αρνητικά ήταν τα σχόλια που έλαβε η Θεοδώρα από την Αγάπη για τη σημερινή της εμφάνιση. Η παίκτρια τόνισε πως οι προτάσεις που φέρνει η Θεοδώρα δεν είναι στυλιστικές, καθώς, τα looks της θυμίζουν στολή.

Ο Λάκης Γαβαλάς ζήτησε από τη Θεοδώρα να «ξετυλίξει» τις χορευτικές της ικανότητες στο πλατό και έτσι η παίκτρια έκανε ένα θεαματικό σπαγγάτο που άφησε άφωνους τους πάντες.

Η Έβελυν Καζαντζόγλου απογοητευμένη από το look της Θεοδώρας, της ανέφερε πως πρόκειται για μία ωραία πρόταση για... τα καρναβάλια, αλλά όχι για το διαγωνισμό μόδας, γεγονός που ενόχλησε την παίκτρια, η οποία έκρινε το σχόλιο «λάθος».

«Κιτς», χαρακτήρισε το σύνολο της Θεοδώρας ο Στέλιος Κουδουνάρης και το βαθμολόγησε με άσο.

Η Ελισσάβετ βαθμολόγησε με τρία τη Ζέτα, καθώς, όπως είπε, το σύνολό της δεν ήταν τόσο σύνθετο σε σύγκριση με άλλες εμφανίσεις της, γεγονός που έκανε την παίκτρια να αντιδράσει, προτρέποντας την Ελισσάβετ να μην κρίνει κάτι, όταν ούτε η ίδια το εφαρμόζει. Η Ελισσάβετ από την πλευρά της, θεώρησε το σχόλιο της συμπαίκτριάς της υποτιμητικό.

Ξέσπασε σε κλάματα η Αγάπη μετά τα σχόλια του Στέλιου Κουδουνάρη, ο οποίος της ανέφερε πως φαίνεται σαν να αισθάνεται άβολα στο διαγωνισμό και τα look της ενώ δεν είναι λάθος, δεν είναι ικανά να την αναδείξουν νικήτρια.

Αρνητική ήταν η κριτική του Στέλιου Κουδουνάρη για το look της Φωτεινής. Ο κριτής δεν ενθουσιάστηκε καθόλου με τις επιλογές της παίκτριας και τη βαθμολόγησε με άσο.

Η Ζέτα αναδείχθηκε νικήτρια της ημέρας και θέλησε να αφιερώσει τη νίκη της στην κόρη της, Αφροδίτη, ενώ, αποφάσισε να αφαιρέσει έναν βαθμό από την Ελισσάβετ, γεγονός που ενόχλησε ιδιαίτερα τη διαγωνιζόμενη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

