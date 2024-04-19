Μία νέα διαγωνιστική εβδομάδα ξεκινάει στο My Style Rocks με πολλές εκπλήξεις και αρκετές ιδέες για τις πασχαλινές εμφανίσεις. Η πρώτη αποστολή της εβδομάδας έχει ως θέμα τα βολάν, γνωστά και ως «φρου φρου».

Δείτε το trailer:

Μία μεγάλη έκπληξη περιμένει τις διαγωνιζόμενες σήμερα καθώς στο πλατό επιστρέφουν τέσσερις fashionistas που αποχώρησαν την τρέχουσα σεζόν. Η Θεοδώρα Φόρτωμα, η Ανδριάνα Παναγιώτου, η Ηρώ Ζεϊμπέκη και η Τάνια Κοφινιώτη φοράνε τα βολάν τους και περπατούν για μία ακόμα φορά στην πασαρέλα του My Style Rocks. Οι κενές θέσεις όμως είναι δύο... Ποιες θα κερδίσουν την επιστροφή τους στο διαγωνισμό;

Η Νικολίνα δεν μπορεί να κρύψει τον εκνευρισμό της αναφορικά με κάτι που παρατήρησε στα social σε σχέση με τη Ζέτα…

MY STYLΕ ROCKS!

Καθημερινά στις 16.15, στον ΣΚΑΪ



Social media:

Instagram

Facebook

X (πρώην Twitter)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.