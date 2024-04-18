Η επιστροφή των διαγωνιζόμενων της 6ης σεζόν για μία και μόνο εμφάνιση έφερε αναστάτωση αλλά και γέλια στο πλατό του My Style Rocks. Η Απολλεών, η Ελεάνα Δαρίβα, η Ντένη Κουβαράκου, η Διονυσία Κούκιου, η Αμάντα Μανωλάκου, η Μορτασία, η Γεωργία Μπαχούμη και η Χριστιάννα Κοντού απόλαυσαν τη διαδικασία και συμμετείχαν δυναμικά στο σχολιασμό υπερασπιζόμενες τα looks που φορούσαν αλλά και τη διαγωνιζόμενη που τα προετοίμασε!

Νικήτρια αναδείχθηκε η Casablanca την οποία στο σημερινό gala συνόδευε η Ντένη Κουβαράκου. Υποψήφιες προς αποχώρηση ήταν η Φωτεινή Μπαρνασά η οποία απουσίαζε επί δύο επεισόδια για προσωπικούς λόγους, η Νατάσα Βελιανίτη και η Δήμητρα Ζαφειρακοπούλου.

Η Casablanca είναι η νικήτρια της εβδομάδας:

Με την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων το λόγο πήρε η Μπέττυ Παπανδρέου η οποία για αυτή την εβδομάδα είχε ασυλία. Η διαγωνιζόμενη δήλωσε πως για σοβαρούς προσωπικούς λόγους είναι αναγκασμένη να αποχωρήσει.

Η Μπέττυ ανακοινώνει πως αποχωρεί για προσωπικούς λόγους:

Η διαδικασία της αποχώρησης συνεχίστηκε κανονικά με τις διαγωνιζόμενες να αποφασίζουν με τη ψήφο τους ποια διαγωνιζόμενη θέλουν να παραμείνει στο My Style Rocks. Οι ψήφοι μοιράστηκαν ανάμεσα σε Φωτεινή και Δήμητρα με τη διπλή ψήφο της Casablanca να κάνει τη διαφορά και τη Δήμητρα να παραμένει στο διαγωνισμό.

Η κριτική επιτροπή ανακοίνωσε πως μία δεύτερη ευκαιρία στο My Style Rocks θα έχει η Νατάσα και τελικά αποχωρεί η Φωτεινή Μπαρνασά.

Οι κριτές αποφασίζουν να δώσουν δεύτερη ευκαιρία στη Νατάσα:

Οι υποψήφιες προς αποχώρηση:

Η Κατερίνα Καραβάτου έδωσε το λόγο στη Ζέτα η οποία εμφανώς συγκινημένη από την αποχώρηση της Φωτεινής θέλησε να μιλήσει για τη φίλη της.

Η Ζέτα υποστηρίζει τη φίλη της, Φωτεινή:

