Survivor: Αποχώρησε ο James Καφετζής - Βίντεο

Με τον τελευταίο κρίκο στο χέρι αποχώρησε ο James Καφετζής από το Survivor.

Ο παίκτης έχοντας φτάσει στην τελική μονομαχία με τον Γιώργο Παπαχαραλάμπους με σκορ 3-3 εγκατέλειψε την προσπάθειά του λίγο πριν βάλει τον τελευταίο στόχο και πάρει τη νίκη. Όλη την ώρα της μονομαχίας έδειχνε πως δίνει τη δική του εσωτερική μάχη ανάμεσα στην παραμονή στο παιχνίδι και την επιστροφή στην οικογένειά του.

Ο James Καφετζής αποχωρεί από το Survivor:

Ο ίδιος εξήγησε την απόφασή του λέγοντας: «Σκέφτηκα να καθυστερήσω λίγο την αναχώρησή μου ώστε να μη φύγω οικειοθελώς γιατί αν κάτι μου έχει μάθει ο πατέρας μου, με όλες τις περιπέτειες και τα ταξίδια του, είναι το πόσο σημαντικά είναι τα ταξίδια και πόσο ανώτερα από τα υλικά αγαθά γιατί στην ουσία μαθαίνεις πολλά περισσότερα πράγματα. Έτσι και το Survivor είναι ένα μεγάλο ταξίδι, ένα ταξίδι που λίγοι μπορούν να κάνουν οπότε θεωρούσα πως θα ήταν κάπως εγωιστικό να φύγω δύο μέρες νωρίτερα και να μην περιμένω γιατί αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα να αποχωρήσει ένα ακόμα παιδί στη μονομαχία και να στερηθεί μία εβδομάδα από όλο αυτό το μαγικό ταξίδι.»

Ο James εγκαταλείπει τον αγώνα:

Συγκινημένος συνέχισε: «Παρόλο που αυτή τη φορά μπήκα και ήθελα να το πάω μέχρι τέλους, δυστυχώς οι συγκυρίες δεν μου το επέτρεψαν. Στεναχωριέμαι για αυτό αλλά έτσι είναι η ζωή και η οικογένεια είναι πάνω από όλα. Δε θα έβαζα ούτε τα χρήματα, ούτε το έπαθλο, ούτε την εμπειρία πάνω από αυτό.»

Ο James μίλησε και για τη σχέση που ανέπτυξε με τον Αλέξη Παππά: «Η αλήθεια είναι πως με όλα τα παιδιά γίναμε μία ωραία παρέα, δεν υπήρχαν αντιπαραθέσεις. Μέχρι και με τον Αλέξη που ήταν η “Νέμεσίς” μου από το προηγούμενο Survivor, ήταν τελείως διαφορετικά. Ήρθαμε πιο κοντά και ειδικά την τελευταία εβδομάδα, όταν εγώ ο ίδιος ζήτησα από τον Γκιουλέκα να πάει να του πει τι ακριβώς έχει γίνει και να μου πει την άποψή του. Η αλήθεια είναι ότι λάθη κάνουν όλοι και είναι οι πράξεις αργότερα που δείχνουν τι πιστεύει ο καθένας, τι μπορεί να δώσει και τι άνθρωπος είναι.»

Πριν φύγει έκανε και την πρόβλεψή του για τον τελικό λέγοντας πως στην τετράδα θα είναι οι: Σταυρούλα, Γκιουλέκας, Φάνης, Δαλάκα διευκρινίζοντας ότι ο ίδιος θα ήθελε για νικητή έναν από τους δύο πρώτους.

«Παίρνω μαζί μου (εκτός από τον κρίκο) τις αναμνήσεις γιατί αυτή τη φορά μπήκα για να το διασκεδάσω και το διασκέδασα πάρα πολύ. Δεν περίμενα ποτέ πως σε ένα τόσο δύσκολο παιχνίδι θα μπορούσαν οι στιγμές χαράς να είναι περισσότερες από τις στιγμές της λύπης, της κακουχίας, του άγχους. Αυτή τη φορά φεύγω με μία πολύ γλυκιά γεύση από το Survivor και σας εύχομαι ό,τι καλύτερο.» Με αυτά τα λόγια αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του και έφυγε συνοδευόμενος μέχρι την έξοδο από την Σταυρούλα και τον Γιώργο Γκιουλέκα.

SURVIVOR

Κυριακή έως Πέμπτη

στις 21.00 στον ΣΚΑΪ



Πηγή: skai.gr

