My Style Rocks: Gala- Αρχαία Ελλάδα - Δείτε το trailer

My Style Rocks με την Κατερίνα Καραβάτου

My Style

Με αφορμή την Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες που θα διεξαχθούν φέτος στο Παρίσι, οι διαγωνιζόμενες εμπνέονται από την Αρχαία Ελλάδα για να φέρουν μια εμφάνιση με σύγχρονα στοιχεία σε μια ολοκληρωμένη και stylish εικόνα. 

Σε αυτή την πασαρέλα όμως οι fashionistas δεν θα είναι μόνες καθώς θα πρέπει να επιμεληθούν και την εμφάνιση μιας πρώην διαγωνιζόμενης και να κριθούν και για τις δύο εμφανίσεις. 

Από τον 6ο κύκλο του My Style Rocks στην πασαρέλα επιστρέφουν οι: Απολλεών, Ελεάνα Δαρίβα, Ντένη Κουβαράκου, Διονυσία Κούκιου, Αμάντα Μανωλάκου, Μορτασία, Γεωργία Μπαχούμη και Χριστιάννα Κοντού και αναστατώνουν το πλατό υπερασπιζόμενες δυναμικά το outfit και το ταίρι τους!  

my style

Τι λένε οι στίχοι του τραγουδιού που αφιερώνει η Ελεάνα Δαρίβα στον Στέλιο Κουδουνάρη; Για ποιο λόγο ο Λάκης Γαβαλάς κάνει «ζήλιες» την ώρα της εμφάνισης της Ντένης; 

my style

Οι ατάκες δε σταματούν όπως και οι εκπλήξεις σε ένα επεισόδιο με έντονη συναισθηματική φόρτιση. 

my style

Ποια θα αναδειχθεί μεγάλη νικήτρια της εβδομάδας και ποια διαγωνιζόμενη θα αποχωρήσει; 

my style

my style

MY STYLΕ ROCKS!
Καθημερινά στις 16.15, στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

TAGS: My Style Rocks MyStyleRocksGR ΣΚΑΪ ΣΚΑΪ TV
