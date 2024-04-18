My Style Rocks: Gala- Αρχαία Ελλάδα - Δείτε το trailer

Με αφορμή την Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες που θα διεξαχθούν φέτος στο Παρίσι, οι διαγωνιζόμενες εμπνέονται από την Αρχαία Ελλάδα για να φέρουν μια εμφάνιση με σύγχρονα στοιχεία σε μια ολοκληρωμένη και stylish εικόνα.

Σε αυτή την πασαρέλα όμως οι fashionistas δεν θα είναι μόνες καθώς θα πρέπει να επιμεληθούν και την εμφάνιση μιας πρώην διαγωνιζόμενης και να κριθούν και για τις δύο εμφανίσεις.

Από τον 6ο κύκλο του My Style Rocks στην πασαρέλα επιστρέφουν οι: Απολλεών, Ελεάνα Δαρίβα, Ντένη Κουβαράκου, Διονυσία Κούκιου, Αμάντα Μανωλάκου, Μορτασία, Γεωργία Μπαχούμη και Χριστιάννα Κοντού και αναστατώνουν το πλατό υπερασπιζόμενες δυναμικά το outfit και το ταίρι τους!

Τι λένε οι στίχοι του τραγουδιού που αφιερώνει η Ελεάνα Δαρίβα στον Στέλιο Κουδουνάρη; Για ποιο λόγο ο Λάκης Γαβαλάς κάνει «ζήλιες» την ώρα της εμφάνισης της Ντένης;

Οι ατάκες δε σταματούν όπως και οι εκπλήξεις σε ένα επεισόδιο με έντονη συναισθηματική φόρτιση.

Ποια θα αναδειχθεί μεγάλη νικήτρια της εβδομάδας και ποια διαγωνιζόμενη θα αποχωρήσει;

