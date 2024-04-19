«Βίρα τις Άγκυρες», των Ρέππα – Παπαθανασίου στο Θέατρο Παλλάς

Το ΚΘΒΕ «βάζει πλώρη» τον Απρίλιο για το Θέατρο Παλλάς, στην Αθήνα, με το εμβληματικό έργο των Θανάση Παπαθανασίου & Μιχάλη Ρέππα «Βίρα τις άγκυρες», σε ένα φαντασμαγορικό, λαμπερό ανέβασμα, σε σκηνοθεσία του Καλλιτεχνικού Διευθυντή, Αστέριου Πελτέκη. Μια αναδρομή στην ιστορία της ελληνικής επιθεώρησης, όπως αποτυπώνεται μέσα από την οξυδερκή ματιά των Θανάση Παπαθανασίου & Μιχάλη Ρέππα. «Βίρα τις άγκυρες», ένα έργο που αγαπήθηκε από το κοινό από το πρώτο ανέβασμά του, παρουσιάζεται τώρα από το ΚΘΒΕ- με αφορμή τη συμπλήρωση 130 χρόνων επιθεώρησης- μέσα από μια νέα οπτική της παράστασης που ψυχαγωγεί, σατιρίζει και, κυρίως, ταξιδεύει το κοινό.

Παίζουν: Ιορδάνης Αϊβάζογλου, Μαίρη Ανδρέου, Νικολέττα Βλαβιανού, Χαρά Γιώτα, Λευτέρης Δημηρόπουλος, Δημήτρης Διακοσάββας, Ζωή Ευθυμίου, Παντελής Καναράκης, Νίκος Καπέλιος, Αγγελική Κιντώνη, Θάνος Κοντογιώργης, Άννα Κυριακίδου, Χριστίνα Κωνσταντινίδου, Τατιάνα Μελίδου, Δημήτρης Μορφακίδης, Χριστίνα Μπακαστάθη, Κλειώ Δανάη Οθωναίου, Κώστας Σαντάς, Σπύρος Σαραφιανός, Εύη Σαρμή, Θεοφανώ Τζαλαβρά, Ορέστης Τζιόβας.

Παραστάσεις: Τετάρτη: 19.00, Πέμπτη-Παρασκευή -Σάββατο: 20.30, Κυριακή: 19.00.

Εισιτήρια: Από 7.50€. Προπώληση: more.com

Θέατρο Παλλάς, Βουκουρεστίου 5. Τηλέφωνο: 21 0321 3100

Οι Nothing But Thieves στο Παλιό Αμαξοστάσιο του ΟΣΥ

Τo Jameson Irish Whiskey επιστρέφει με τα Jameson Connects music sessions και υπερήφανα παρουσιάζει τους «καυτούς» Nothing But Thieves στην πρώτη headlining εμφάνιση τους στη χώρα μας. Οι Nothing But Thieves, το νέο μεγάλο ροκ συγκρότημα της βρετανικής μουσικής σκηνής,έρχονται στην Αθήνα κυριολεκτικά στο απόγειο της καριέρας τους! Το πρόσφατο άλμπουμ τους “Dead Club City” που κυκλοφόρησε το καλοκαίρι, πήγε κατευθείαν στο Νο1 των UK charts, δίνοντας τους τη μεγαλύτερη επιτυχία τους, ενώ παράλληλα η συνεργασία τους με τους Purple Disco Machine και Duke Dumont στο «Something On My Mind» είναι ένα από τα top hits της χρονιάς.

Παρασκευή 19/4, Σάββατο 20/4, 20:00

Εισιτήρια: 21€. Προπώληση: more.com

Παλιό Αμαξοστάσιο ΟΣΥ, Πειραιώς και, Ερμού, Αθήνα. Τηλ: 21 0427 0810

My father had a big nose: Έκθεση του Κωνσταντίνου Πάτσιου στη The Blender Gallery

Η The Blender Gallery έχει την τιμή να παρουσιάσει την νέα ατομική έκθεση του Κωνσταντίνου Πάτσιου με τίτλο «My father had a big nose» , Objects and toys from an aggressive childhood, σε επιμέλεια της Χριστίνας Ντουγεροπούλου.Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 19 Απριλίου στις 8μμ και η διάρκεια της θα είναι μέχρι τις 24 Μαΐου. Στη νέα του ατoμική έκθεση ο εικαστικός διαμορφώνει ένα Gesamtkunstwerk, ένα συνολικό έργο τέχνης που περιλαμβάνει επιτοίχια έργα, γλυπτά, video και NFTs. O Πάτσιος εμπλουτίζει τη ζωγραφική διαδικασία με τις τεχνικές του κολάζ και του ντεκολάζ δημιουργώντας ένα παλίμψηστο με σύμβολα και εικόνες που συνδέουν τον ενήλικο κόσμο με τον παιδικό, τον μικρόκοσμο με το συλλογικό ασυνείδητο. Στα γλυπτά του, σύνθετα ready mades, κυριαρχεί μια σαρκαστική διάθεση, ενίοτε αυτοβιογραφική, περιγράφοντας τη σχέση με τον φυσικό αλλά και με τον επουράνιο πατέρα.

Εγκαίνια: Παρασκευή 19 Απριλίου 2024, στις 20.00

Διάρκεια έκθεσης: 19 Απριλίου έως 24 Μαΐου 2024

Ώρες λειτουργίας: Τρίτη 10.00 – 18.00 | Τετάρτη – Παρασκευή 10.00 – 20.00 | Σάββατο 12.00 – 16.00

The Blender Gallery, Ζησιμοπούλου 4, Γλυφάδα. Τηλ: 213 0280 597

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.