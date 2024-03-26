Μετά τον σάλο που προκλήθηκε με την απίστευτη ομοιότητα του 27χρονου ανιψιού του Μάικλ Τζάκσον, Τζαφάρ (γιος του Ζερμαίν Τζάκσον), ο οποίος υποδύεται τον θείο του MJ στην πολυαναμενόμενη βιογραφική ταινία του σκηνοθέτη Αντουάν Φουκουά με τίτλο «Michael», ολοένα και περισσότερες πληροφορίες για το καστ έρχονται στη δημοσιότητα.

Μεταξύ των ρόλων για τους οποίους έχει γίνει η επιλογή των ηθοποιών είναι θρυλικές προσωπικότητες της μουσικής βιομηχανίας, όπως η Νταϊάνα Ρος, ο Κουίνσι Τζόουνς και η μεγαλύτερη αδερφή του βασιλιά της ποπ, Λατόγια Τζάκσον.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Variety, η πρωταγωνίστρια της σειράς «The Vampire Diaries», Κατ Γκρέιαμ θα υποδυθεί την εμβληματική τραγουδίστρια, τραγουδοποιό και ηθοποιό και επιστήθια φίλη του «βασιλιά» της ποπ, Νταϊάνα Ρος.

Τον ρόλο του διάσημου παραγωγού Κουίνσι Τζόουνς - μιας φυσιογνωμίας με επιρροή στη ζωή του αείμνηστου Μάικλ Τζάκσον, ο οποίος γνώρισε τον επίδοξο βασιλιά της ποπ όταν ήταν μόλις 12 ετών – θα υποδυθεί ο Κέντρικ Σάμσον.

Τον ιδρυτή της Motown Records, Μπέρι Γκόρντι θα υποδυθεί ο Λαρένζ Τέιτ και για τον ρόλο της μεγαλύτερης αδερφής του Μάικλ Τζάκσον, Λατόγια Τζάκσον επιλέχθηκε η Τζέσικα Σούλα.

Jessica Sula is set to portray LaToya Jackson in the Michael Jackson biopic. pic.twitter.com/mqUNZWieqP — MJ Access  (@AccessMJ) March 25, 2024

Η Κατ Γκρέιαμ έγραψε για τον νέο της ρόλο σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Ευχαριστώ που υποδύομαι τη θρυλική Νταϊάνα Ρος… σε σκηνοθεσία του σπουδαίου Αντουάν Φουκουά. Ανυπομονώ να δουν όλοι την ταινία και τις λαμπρές ερμηνείες της. Ευχαριστώ τον Γκρέιαμ Κινγκ, τη Βίκι Τόμας και τον κ. Φουκουά που μου έδωσανβ το προνόμιο να υποστηρίξω την αφήγηση μιας τόσο κομβικής εποχής στη μουσική μας ιστορία».

Η πολυαναμενόμενη ταινία για τη ζωή και την καριέρα τεσσάρων δεκαετιών του Μάικλ Τζάκσον, αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Απρίλιο του 2025.

Η ταινία γυρίζεται σε συνεργασία με το ίδρυμα που διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία και τα πνευματικά δικαιώματα του καλλιτέχνη -φαινόμενο και περιγράφεται ως «μία αξιόπιστη κινηματογραφική απεικόνιση της κληρονομιάς του τραγουδιστή».

Ωστόσο, ο σκηνοθέτης που γύρισε το ντοκιμαντέρ για τον Μάικλ Τζάκσον «Leaving Neverland» χαρακτήρισε την ταινία «πλυντήριο» επειδή αγνοεί τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών εναντίον του αείμνηστου τραγουδιστή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

