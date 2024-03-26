Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Ο Μονομάχος»: Ένα λάθος είναι αρκετό - Δείτε το trailer

«Ο Μονομάχος», με τον Χρήστο Φερεντίνο, σήμερα στις 18.45, στον ΣΚΑΪ

Φερεντίνος

Η Χριστίνα Βάλλα συνεχίζει από το προηγούμενο παιχνίδι και έχει στη διάθεσή της 1.375 ευρώ στον λογαριασμό της, 22 ενεργούς αντιπάλους και 1 βοήθεια, το 75%. Μια λανθασμένη απάντηση όμως, είναι αρκετή για να την απομακρύνει από το... ταμείο του Μονομάχου!

Μετά από νέα κλήρωση, ο Νίκος Κωστόπουλος που κάθεται στη θέση 45 αναδεικνύεται ο επόμενος Μονομάχος. Είναι ιδιοκτήτης επιχείρησης οικιστικών δομών και κάνει μία δυναμική αρχή, χωρίς να χρησιμοποιήσει κάποια από τις βοήθειες. Δεν ισχύει το ίδιο όμως από την 5η ερώτηση και μετά...

μονομάχος

μονομάχος

Σήμερα στις 18.45, στον ΣΚΑΪ

«Ο Μονομάχος» με τον Χρήστο Φερεντίνο
Δευτέρα - Παρασκευή στις 18.45, στον ΣΚΑΪ

Δηλώστε συμμετοχή:

https://monomaxos.skaitv.gr/

           #monomaxos

 


 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ Ο Μονομάχος ΣΚΑΪ ΣΚΑΪ TV
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
67 0 Bookmark