«Ο Μονομάχος»: Ένα λάθος είναι αρκετό - Δείτε το trailer

Η Χριστίνα Βάλλα συνεχίζει από το προηγούμενο παιχνίδι και έχει στη διάθεσή της 1.375 ευρώ στον λογαριασμό της, 22 ενεργούς αντιπάλους και 1 βοήθεια, το 75%. Μια λανθασμένη απάντηση όμως, είναι αρκετή για να την απομακρύνει από το... ταμείο του Μονομάχου!

Μετά από νέα κλήρωση, ο Νίκος Κωστόπουλος που κάθεται στη θέση 45 αναδεικνύεται ο επόμενος Μονομάχος. Είναι ιδιοκτήτης επιχείρησης οικιστικών δομών και κάνει μία δυναμική αρχή, χωρίς να χρησιμοποιήσει κάποια από τις βοήθειες. Δεν ισχύει το ίδιο όμως από την 5η ερώτηση και μετά...

