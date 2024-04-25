Κατατέθηκε τροπολογία στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ που εισάγεται προς συζήτηση σήμερα στην Ολομέλεια για τα bonus στα ύψη των κτιρίων.

Η διάταξη, μεταξύ άλλων, προβλέπει στις περιοχές με συντελεστή δόμησης έως 0,8 το επιπλέον ύψος κτιρίου θα είναι έως 2 μέτρα.

Στις περιοχές με συντελεστή δόμησης από 0,8 έως 1,6 το πρόσθετο ύψος που θα μπορεί ένα κτίριο να φτάνει θα είναι έως τα 2,5 μέτρα και στις περιοχές με συντελεστή δόμησης μεγαλύτερο από 1,6 το μπόνους θα είναι έως 3 μέτρα.

Η ρύθμιση θα ισχύει από την 1η Μαΐου έως το τέλος του 2025 εκτός και αν έχουν εγκριθεί νωρίτερα τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια.

Δείτε την τροπολογία ΕΔΩ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.