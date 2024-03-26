Τέσσερις νίκες και συνεχίζουν ακάθεκτες η Νάιρα και η μητέρα της Ελίζα στην κουζίνα της Μαμάς. Ο Μάρκος τις υποδέχεται για πέμπτη φορά και μας συστήνει και το ερωτευμένο ζευγάρι που θα διαγωνιστεί απέναντί τους, τον ηθοποιό Γιάννη Χατζηγεωργίου με τη σύντροφό του Βιολέτα.

Η Νάιρα και η Ελίζα σήμερα έχουν ιταλική συνταγή στο μενού: «chicken parmesan». Η κόρη, έχοντας μάθει τα κατατόπια της κουζίνας, κάνει του κεφαλιού της και η μητέρα της γίνεται έξω φρενών. Άραγε, θα καταφέρουν να βγάλουν σωστό πιάτο με αυτή την ένταση;

Ο Γιάννης έρχεται στην κουζίνα παρέα με τη σύντροφό του Βιολέτα, που είναι καθηγήτρια χορού και από τις πρώτες Ελληνίδες που έφεραν το twerking στη χώρα μας. Πριν ο Γιάννης πάρει θέση πίσω από τον πάγκο της κουζίνας, παρουσιάζει τα «Τραπανάκια», ένα συγκρότημα που έχει δημιουργήσει και τραγουδούν τραπ για παιδιά ενώ η Βιολέτα κάνει μαθήματα twerk στον Μάρκο. Η προσπάθειά τους να μαγειρέψουν «γλυκόξινο κοτόπουλο με ρύζι» δεν πηγαίνει και πολύ καλά, αφού ξεχνάνε πολλά βασικά υλικά.

Ποιο πιάτο αξίζει τα 1.000 ευρώ του επεισοδίου; Μόνο ο Έκτορας έχει την απάντηση!

