Ο σκηνοθέτης που γύρισε το ντοκιμαντέρ για τον Μάικλ Τζάκσον «Leaving Neverland» επέκρινε τον δημιουργό νέας βιογραφικής ταινίας επειδή αγνοεί τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών εναντίον του αείμνηστου τραγουδιστή.

Η παραγωγή της επερχόμενης ταινίας του σκηνοθέτη Αντουάν Φουκουά με τίτλο «Michael» έχει ξεκινήσει και γυρίζεται σε συνεργασία με το ίδρυμα που διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία και τα πνευματικά δικαιώματα του καλλιτέχνη.

Η ταινία περιγράφεται ως μία αξιόπιστη κινηματογραφική απεικόνιση της κληρονομιάς του τραγουδιστή.

Οι πρώτες αναφορές για τους ηθοποιούς που επιλέχθηκαν φαίνεται να υποδηλώνουν ότι η ταινία θα επικεντρωθεί στη θετική συνεισφορά του Τζάκσον στη μουσική βιομηχανία και την κληρονομιά του. Άγνωστο είναι προς το παρόν το πώς η ταινία θα αντιμετωπίζει τους ισχυρισμούς ότι ο Τζάκσον κακοποίησε νεαρά αγόρια.

Σε μια νέα συνέντευξη στους Sunday Times, ο Νταν Ριντ, σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ «Leaving Neverland» του HBO 2019 σχετικό με τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς, είπε ότι είδε ένα προσχέδιο σεναρίου της επερχόμενης ταινίας και το χαρακτήρισε «απόλυτο εξαγνισμό» που αγνοεί ορισμένες λεπτομέρειες σχετικά με τις καταγγελίες εναντίον του Τζάκσον.

Michael Jackson Biopic "A Complete Whitewash," Claims 'Leaving Neverland' Director https://t.co/83mSpJcQsK — Deadline Hollywood (@DEADLINE) March 17, 2024

Το ίδρυμα Μάικλ Τζάκσον αρνείται κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ότι ο τραγουδιστής κακοποίησε σεξουαλικά νεαρά αγόρια, οι οποίοι δεν αποδείχθηκαν ποτέ στο δικαστήριο. Ο Τζάκσον αθωώθηκε από κατηγορίες για κακοποίηση παιδιών το 2005.

Το «Leaving Neverland», ωστόσο, έστρεψε εκ νέου την προσοχή στους ισχυρισμούς παρουσιάζοντας την άποψη δύο κατηγόρων, του Γουέιντ Ρόμπσον και του Τζέιμς Σέιφτσακ, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ο τραγουδιστής τους κακοποίησε ως νεαρά αγόρια.

«Πρόκειται για μια ξεκάθαρη προσπάθεια να ξαναγράψουμε εντελώς τους ισχυρισμούς και να τους απορρίψουμε αδικαιολόγητα και περιέχει εντελώς ψέματα», είπε ο Ριντ για το προσχέδιο της ταινίας.

Το ίδρυμα Μάικλ Τζάκσον μήνυσε το HBO για το «Leaving Neverland», υποστηρίζοντας ότι το δίκτυο παραβίασε ρήτρα μη συκοφαντικής δυσφήμισης. Η υπόθεση βρίσκεται ακόμα στα δικαστήρια.

Ο Ριντ γυρίζει ένα ντοκιμαντέρ με τίτλο «After Neverland», το οποίο θα παρακολουθεί τη ζωή του Ρόμπσον και του Σέιφτσακ μετά τη δημοσιοποίηση των κατηγοριών και θα καταγράφει τις νομικές προσπάθειές τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

