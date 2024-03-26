Η ταινία κινουμένων σχεδίων «Kung Fu Panda 4» βρέθηκε στην κορυφή του ημερήσιου box office στην ηπειρωτική Κίνα την Κυριακή, σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου the China Movie Data Information Network.

Πρόκειται για την τελευταία προσθήκη της δημοφιλούς σειράς ταινιών κινουμένων σχεδίων, με ημερήσια έσοδα 35,13 εκατομμυρίων γιουάν (4,47 εκατομμυρίων ευρώ).

Η ταινία δράσης "The Pig, the Snake and the Pigeon" βρέθηκε στην δεύτερη θέση του ημερήσιου box office με έσοδα 15,71 εκατομμυρίων γιουάν ( 2 εκατομμυρίων ευρώ).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.