Ο νεαρός Τζαφάρ Τζάκσον (Jaafar Jackson) μονοπωλεί τις τελευταίες ώρες τα πρωτοσέλιδα των lifestyle μέσων και ιστοσελίδων σε όλο τον κόσμο λόγω της ανατριχιαστικής ομοιότητας με τον θείο του, τον θρυλικό «βασιλιά της ποπ», Μάικλ Τζάκσον.

Ο 27χρονος τραγουδιστής και συνθέτης Τζαφάρ (γιος του Ζερμαίν Τζάκσον) υποδύεται τον MJ στην πολυαναμενόμενη βιογραφική ταινία με τίτλο «Michael», για τη ζωή και την καριέρα τεσσάρων δεκαετιών του Μάικλ Τζάκσον, που θα κυκλοφορήσει τον Απρίλιο του 2025.

Εχθές κυκλοφόρησαν οι πρώτες εικόνες από την «μεταμόρφωση» του Τζαφάρ σε Μάικλ, προκαλώντας σοκ με την ομοιότητα ανιψιού και θείου. Στο στιγμιότυπο ο Τζαφάρ υποδύεται τον βασιλιά της ποπ στη σκηνή του «Dangerous Tour» και εντυπωσιάζει η ομοιότητά τους.

First look at Jaafar Jackson as Michael Jackson in the upcoming biopic.



In theaters April 2025. pic.twitter.com/5j6d7ISMOK — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) February 13, 2024

Ο ίδιος ο Τζαφάρ ανάρτησε φωτογραφίες με τον ίδιο σε διάσημες χορευτικές φιγούρες του Μάικλ Τζάκσον, συγκεντρώνοντας δεκάδες χιλιάδες likes.

«Όταν μπήκα στο πλατό, ένιωσα σαν να είχα γυρίσει πίσω τον χρόνο και βρισκόμουν στο στάδιο για να καταγράψω την περιοδεία. Βλέποντας τον Τζαφάρ να ερμηνεύει, σκέφτηκα: "Ουάου είναι ο Μάικλ". Ο τρόπος που κοιτάζει...τα πάντα είναι ο Μάικλ. Για όποιον δεν είχε την ευκαιρία να τον δει ζωντανά έτσι ήταν» ανέφερε ο Κέβιν Μαζούρ, ο οποίος φωτογράφιζε τον Τζάκσον καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του και ήταν ένας από τους τελευταίους που βρέθηκαν και στις πρόβες για τις συναυλίες της περιοδείας «This Is It».

«Ο Τζαφάρ υπερβαίνει τη φυσική ομοιότητα. Είναι το πνεύμα του Μάικλ που βγαίνει με έναν μαγικό τρόπο. Πρέπει να το βιώσετε για να το πιστέψετε» σημείωσε επίσης σε δήλωσή του ο σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά (Antoine Fuqua).

