Η Βρετανία κυκλοφορεί νομίσματα με τον Τζέιμς Μποντ

To Βασιλικό Νομισματοκοπείο (Royal Mint), η επίσημη αρχή που εκδίδει τα βρετανικά νομίσματα, παρουσίασε σήμερα μια σειρά κερμάτων, τα οποία είναι αφιερωμένα στους συλλέκτες και στους επενδυτές με την εικόνα του διάσημου Βρετανού κατασκόπου Τζέιμς Μποντ, προκειμένου να τιμήσει τα 60 χρόνια του κινηματογραφικού ήρωα.

Αυτή η νέα σειρά «προσφέρει στους θαυμαστές του 007 τη δυνατότητα να συλλέξουν νομίσματα που θα κυκλοφορήσουν σε περιορισμένο αριθμό ή να επενδύσουν σε πολυτελή μέταλλα, χρυσό ή ασήμι», αναφέρει ο οργανισμός σε ένα δελτίο τύπου, κατά την παρουσίαση σήμερα του πρώτου από τα επτά νομίσματα.

Το καθένα εξ αυτών θα αποτυπώνει μια εμβληματική σκηνή μιας ταινίας του μυστικού πράκτορα που θα αντιστοιχεί σε μια δεκαετία: το πρώτο για τη δεκαετία του 1960 θα δείχνει τον Μποντ Σον Κόνερι να κάθεται στη Little Nellie, το ελικόπτερο της ταινίας «Ζεις μονάχα δυο φορές».

Το λογότυπο «007», το οποίο θα συνοδεύει η κάνη ενός περίστροφου, εμφανίζεται στο κάτω μέρος του νομίσματος, υιοθετώντας το στυλ της δεκαετίας του 60. Τα υπόλοιπα νομίσματα θα παρουσιαστούν αργότερα φέτος και τον επόμενο χρόνο.

Ένα νόμισμα πωλείται από 14,50 λίρες (17 ευρώ) για την έκδοση σε χαλκονικέλιο και έως 5.305 λίρες για την ακριβότερη έκδοση, με περισσότερα από 62 γραμμάρια χρυσού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

