Μια ευχάριστη έκπληξη περιμένει τους celebrities στο νέο επεισόδιο απόψε στις 22.20 στον ΣΚΑΪ. Ο Γιώργος Λιανός δίνει στην Καλομοίρα την ευκαιρία να ανακαινίσει το camp! Αποφασίζουν όμως να το κρατήσουν κρυφό από τους παίκτες. Έτσι τους καλούν σε μια δοκιμασία στην οποία νομίζουν ότι αγωνίζονται για το καλό και το κακό camp. Όταν επιστρέψουν θα συνειδητοποιήσουν ότι έπεσαν θύματα της φάρσας των δύο παρουσιαστών και θα δουν ότι το νέο τους σπίτι έχει όλα όσα ζητούσαν τόσο καιρό.

Δείτε το τρέιλερ

Στο μεταξύ, έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ζούγκλας. Τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας θα είναι οι βροχές και οι καταιγίδες, που θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις, χιονοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμους εντάσεως 8 και τοπικά έως 9 μποφόρ. Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας την οποία θα πρέπει να φέρουν σε πέρας οι celebrities. Ποιοι θα έχουν την ψυχραιμία να… ενημερώσουν το κοινό για το τι καιρό θα κάνει και ποιοι θα αποδείξουν ότι διάβαζαν Γεωγραφία στο σχολείο; Ποιος παίκτης δεν ξέρει ότι η Σαντορίνη είναι νησί; Ποιος δεν ξέρει ούτε πού πέφτει η… Αθήνα στο χάρτη;

Τάσος και Μπο θα πρέπει να νικήσουν όλες τις φοβίες τους στη δοκιμασία για φιλανθρωπικό σκοπό. Οι δύο παίκτες θα μπουν σε ένα τούνελ και πρέπει να βρουν την έξοδο. Μόνο που μέσα εκεί, στα βάθη της γης, δεν θα έχουν να αντιμετωπίσουν μόνο την κλειστοφοβία τους, αλλά και πολλές… δυσάρεστες συναντήσεις.



