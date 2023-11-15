Η Κατερίνα Καραβάτου μας καλωσόρισε σε ένα ξεχωριστό Gala επεισόδιο που όπως επεσήμανε, ήταν η επιτομή της υπερβολής. Κάτι που πρόδιδε άλλωστε και ο τίτλος του... Extravaganza!

Ο Στέλιος Κουδουνάρης, ο Δημήτρης Σκουλός και η Σοφία Χατζηπαντελή παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον τις πιο extravaganza εμφανίσεις των fashionistas και βαθμολόγησαν ανάλογα τις προσπάθειες τους.

Στην υψηλότερη θέση της κατάταξης και επομένως νικήτρια των 2.500 ευρώ, βρέθηκε η Απολλεών, για δεύτερη φορά στη φετινή συμμετοχή της.

Στις χαμηλότερες θέσεις βρέθηκαν η Παντελίνα, η Ελεάνα και η Αμάντα και αναδείχθηκαν υποψήφιες προς αποχώρηση. Και εκεί ήρθε η πρώτη ανατροπή! Η Απολλεών, μαζί με τις υπόλοιπες fashionistas, ζήτησαν από την κριτική επιτροπή να μην αποχωρήσει καμία από τις τρεις επειδή είναι λίγες και πέρασαν μια δύσκολη εβδομάδα.

Φυσικά, η... γυναικεία αλληλεγγύη, παρά τα όσα ενώνουν και χωρίζουν τις διαγωνιζόμενες εξέπληξε ευχάριστα τους κριτές οι οποίοι ανακοίνωσαν με τη σειρά τους ότι τάσσονται υπέρ αυτής της άποψης.

Η επιστροφή της Χριστιάννας Κοντού ήταν μια ακόμα έκπληξη στο σημερινό Gala καθώς και η είσοδος μιας νέας παίκτριας: της Δώρας Ανδριοπούλου.

Ας γνωρίσουμε καλύτερα τη νέα διαγωνιζόμενη:

Δώρα Ανδριοπούλου

Ηλικία: 30 ετών

Επάγγελμα: Τεχνίτρια νυχιών και μακιγιάζ

Έρχεται από την Πάτρα και από μικρή θυμάται να λέει ότι θέλει να γίνει σχεδιάστρια μόδας… δεν κατάφερε ποτέ να το σπουδάσει όμως και έτσι κάπως το ξέχασε… Τώρα σκέφτεται να ασχοληθεί ξανά με αυτό. Το όνειρο της είναι να ανοίξει ένα μαγαζί δικό της όπου θα μπορεί να φτιάχνει νύχια αλλά και ένα δικό της ατελιέ όπου θα φτιάχνει ρούχα και κοσμήματα.

Το στυλ της στην καθημερινή της ζωή είναι απλό. Της αρέσουν πολύ οι σέξι εμφανίσεις αλλά θέλει πάντα να είναι classy. Εμπνέεται από προσωπικότητες όπως είναι η Rihanna.

Eiναι αυθόρμητη και συχνά λέει πράγματα χωρίς να τα σκέφτεται πολύ. Θα εκνευριστεί πολύ όταν καταλαβαίνει πως κάποιος προσπαθήσει να τη μειώσει. Γενικώς λέει ότι είναι πολύ χαλαρή αλλά αν νιώσει ό,τι προσβάλλεται… δαγκώνει! Είναι πάρα πολύ κοινωνική αλλά παρόλα αυτά δηλώνει καχύποπτη και πως δύσκολα εμπιστεύεται.



