Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου: Ο αμείλικτος χρόνος και ο ζόρικος αρακάς

Τέσσερα νέα παιδιά μπαίνουν στην κουζίνα του «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου» με τον Μάρκο Σεφερλή να υποδέχεται τους προηγούμενους νικητές Γιάννη και Ευγένιο αλλά και δύο κολλητές φίλες, τη Χριστιάνα και την Ειρήνη. Το τραγούδι και ο χορός δεν λείπουν και από το σημερινό επεισόδιο, λείπουν όμως… βασικά υλικά των συνταγών. Ποιος θα βγει νικητής από τη μαγειρική μονομαχία: τα αγόρια ή τα κορίτσια;

Δείτε το τρέιλερ

Ο Ευγένιος και Γιάννης μπαίνουν στην κουζίνα για δεύτερη φορά, θέλοντας να αποδείξουν πως η μαγειρική τους είναι καλύτερη από αυτή τον αντιπάλων. Ο Ευγένιος υπό την καθοδήγηση του Γιάννη θα προσπαθήσει να φτιάξει «salmon pasta alla Raki», όμως λόγω της αργοπορίας του, ο κίνδυνος να μην προλάβουν να βγάλουν πιάτο είναι σχεδόν σίγουρος. Ο χρόνος κυλάει αμείλικτος…

Αντίπαλοί τους, δυο κολλητές φίλες, η Χριστιάνα και η Ειρήνη. Οι δυο τους εργάζονται σε κατάστημα καφέ και έρχονται με σκοπό να κόψουν τη φόρα των αντιπάλων. Η Ειρήνη με την καθοδήγηση της Χριστιάνας θα προσπαθήσει να φτιάξει «αρακά λαδερό με χοιρινό», όμως ο αρακάς αποδεικνύεται λίγο… ζόρικος στο βράσιμο.

Τελικά, τα πιάτα που φτάνουν μπροστά στον Έκτορα Μποτρίνι είναι αρκετά ικανοποιητικά και το αποτέλεσμα θα κριθεί στις λεπτομέρειες.

#MyMomCooksBetterGR

www.instagram.com/mymomcooksgr/

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.