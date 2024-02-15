Οι διοργανωτές της Eurovision απέρριψαν σήμερα την ιδέα να αποκλεισθεί το Ισραήλ από τον διαγωνισμό τραγουδιού - σε αντίθεση με ό,τι είχαν κάνει για τη Ρωσία μετά την εισβολή της στην Ουκρανία το 2022.

Μετά τον πόλεμο στη Γάζα, που πυροδοτήθηκε από την πρωτοφανούς έκτασης επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, έχουν ακουστεί από αρκετές χώρες φωνές υπέρ του αποκλεισμού του Ισραήλ από τον διαγωνισμό.

Ο Νόελ Κέρεν, γενικός διευθυντής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ραδιοτηλεόρασης, δήλωσε ότι η EBU έχει «γνώση» των φωνών που τάσσονται υπέρ του φετινού αποκλεισμού του Ισραήλ από τον διαγωνισμό, στον οποίο η χώρα θα εκπροσωπηθεί τον Μάιο από την ερμηνεύτρια Έντεν Γκολάν, με τραγούδι που δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα.

«Ωστόσο, ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision είναι μια μη πολιτική μουσική εκδήλωση και ένας διαγωνισμός μεταξύ δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων, μελών της EBU. Δεν πρόκειται για διαγωνισμό μεταξύ κυβερνήσεων», δήλωσε ο Κέρεν.

«Οι συγκρίσεις μεταξύ των πολέμων και των συγκρούσεων είναι περίπλοκες και δύσκολες και ως μη πολιτικός οργανισμός μέσων ενημέρωσης, δεν εναπόκειται σε εμάς να τις κάνουμε», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Το Ισραήλ πληρεί όλους τους κανόνες του διαγωνισμού»

Στην περίπτωση του Ισραήλ, σύμφωνα με τον ίδιο, «τα διευθυντικά μας όργανα … κατέληξαν ότι ο ισραηλινός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας Kan πληρούσε όλους τους κανόνες του διαγωνισμού για αυτή τη χρονιά και ότι μπορούσε να συμμετάσχει όπως κατά τα 50 τελευταία χρόνια».

Αντίθετα, ανέφερε ο Κέρεν «στην περίπτωση της Ρωσίας, η συμμετοχή του ρωσικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα είχε ανασταλεί από την EBU λόγω της συστηματικής αποτυχίας να ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις του ως μέλους και της καταπάτησης των αξιών δημόσιων υπηρεσιών».

Ο ίδιος τόνισε επίσης ότι η σχέση μεταξύ του δημόσιου φορέα Kan και της ισραηλινής κυβέρνησης είναι «θεμελιωδώς διαφορετική» από αυτή μεταξύ της ρωσικής τηλεόρασης και της Μόσχας, σημειώνοντας ότι η ισραηλινή κυβέρνηση έχει «απειλήσει τα τελευταία χρόνια να κλείσει τον ραδιοτηλεοπτικό φορέα».

Πολυνίκης το Ισραήλ σον Διαγωνισμό

Το Ισραήλ κέρδισε τον διαγωνισμό τέσσερις φορές και έχει φιλοξενήσει τον διαγωνισμό στην Ιερουσαλήμ δύο φορές το 1979 και το 1999.

Το Ισραήλ φιλοξένησε τον διαγωνισμό για τρίτη φορά στο Τελ Αβίβ στο 2019, όταν και πήρε μηδέν βαθμούς από τις επιτροπές

Οι Ιζχάρ Κοέν και Alphabeta κέρδισαν στο Παρίσι το 1978 με το uptempo "A-Ba-Ni-Bi".

Στην πατρίδα του την Ιερουσαλήμ το επόμενο έτος, το Ισραήλ κέρδισε και πάλι, αυτή τη φορά με το ανθεμικό "Hallelujah" που ερμήνευσαν οι Γκάλι Ατάρι και Milk and Honey.

Ασυνήθιστα, το Ισραήλ δεν υπερασπίστηκε τον τίτλο το 1980.

Η τρίτη νίκη ήρθε περίπου 20 χρόνια αργότερα στο Μπέρμιγχαμ το 1998, όταν η τραγουδίστρια Ντάνα Ιντερνάσιοναλ κέρδισε κορυφαίες διακρίσεις με το τραγούδι Diva, ξεκινώντας διαδεδομένες εορταστικές εκδηλώσεις στο Ισραήλ.

Χρειάστηκαν άλλα 20 χρόνια αναμονής για να καταγράψει το Ισραήλ την τέταρτη νίκη του στον διαγωνισμό του 2018 στη Λισαβόνα, με το τραγούδι "Toy" από τη Νέτα, κερδίζοντας για το Ισραήλ την υψηλότερη βαθμολογία που έχει λάβει ποτέ με 529 βαθμούς.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πηγή: skai.gr

