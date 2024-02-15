Με φόντο εμβληματικές τοποθεσίες της Αθήνας, όπως η Ακρόπολη, η Πλάκα, το Μοναστηράκι και το Ωδείο Ηρώδου Αττικού, ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα για το βιντεοκλίπ του τραγουδιού που θα ερμηνεύσει η Μαρίνα Σάττι, εκπροσωπώντας την Ελλάδα στη φετινή Eurovision.

Η ερμηνεύτρια δεν αποκάλυψε τον τίτλο του τραγουδιού – αν και διέρρευσε από ρεπορτάζ τηλεοπτικής εκπομπής ότι θα λέγεται «Ζάρι».

Ωστόσο, είπε ότι μία λέξη που το περιγράφει είναι η «τύχη».

Από τις αγαπημένες της συμμετοχές στην Eurovision ήταν ο Mahmood με το Soldi - ο οποίος πέτυχε τη δεύτερη θέση για την Ιταλία το 2019.

Επίσης, όπως είπε, «είχα περάσει πολύ καλά και με το S.A.G.A.P.O (η ελληνική συμμετοχή στο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 2002, που ερμήνευσε στα Αγγλικά ο Μιχάλης Ρακιντζής).

Για τις ανάγκες των γυρισμάτων, ο φακός εστίασε και σε άλλες χαρακτηριστικές περιοχές της Αττικής, ανάμεσα στις οποίες η Ομόνοια, ο Λυκαβηττός, η Ραφήνα, το Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Την καλλιτεχνική διεύθυνση της εμφάνισης της Μαρίνας Σάττι στη σκηνή της Eurovision έχει αναλάβει ο Φωκάς Ευαγγελινός.

