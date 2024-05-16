Ακόμα πιο αισθησιακή επιστρέφει η τρίτη σεζόν της πολυσυζητημένης σειράς Μπρίτζερτον στο Netflix. Η σειρά περιστρέφεται γύρω από ερωτικές σχέσεις που συνάπτουν τα μέλη της αριστοκρατικής οικογένειας Μπρίτζερτον. Διαδραματίζεται την εποχή των αρχών του 1800 στο Λονδίνο, όπου οι νεαροί αριστοκράτες κάνουν το "ντεμπούτο" τους στην κοινωνία και έχουν ερωτικά μπερδέματα.

Η Δάφνη (Φοίβη Ντινέβορ) βρήκε την αγάπη στο πρόσωπο του Δούκα του Χέιστινγκς του Ρέγκε-Ζαν Πέιτζ, πριν ο μεγαλύτερος γιος Άντονι (Τζόναθαν Μπέιλι) ερωτευτεί την 26χρονη Κέιτ Σαρμά (Σίμον Άσλεϊ). Αυτή η σεζόν ακολουθεί τη Φραντσέσκα Μπρίτζερτον, μια συνθέτρια πιανίστρια με μια επιχειρηματική προσέγγιση για τον γάμο, να κάνει το ντεμπούτο της στην κοινωνία. Ωστόσο, η πραγματική καρδιά αυτών των πρώτων τεσσάρων επεισοδίων (τα τελευταία τέσσερα θα κυκλοφορήσουν στα μέσα Ιουνίου) είναι ο μακροχρόνιος έρωτας μεταξύ του Κόλιν Μπρίτζερτον (Λουκ Νιούτον) και της γειτόνισσας του Πενέλοπε Φέδερινγκτον (Νίκολα Κόκλαν).

Η ένταση έχει ήδη χτιστεί από τις δύο προηγούμενες σεζόν κατά τις οποίες, οι δύο πρωταγωνιστές είχαν φιλική σχέση, με την Πενέλοπε να είναι κρυφά ερωτευμένη με τον Κόλιν. Στον συγκεκριμένο κύκλο, ο Κόλιν επιστρέφει από τα ταξίδια του και βλέπει την πρωταγωνίστρια με άλλο μάτι. Έχουν, όμως, εμπόδια στην εκπλήρωση του ερωτά τους, καθώς η Πενέλοπε θεωρείται "ανεπιθύμητη" στην κοινωνία και κρύβεται πίσω από τη συγγραφή της πιο αιχμηρής κουτσομπολίστικης στήλης με το ψευδώνυμο "Lady Whistledown".

Η σειρά δημιουργήθηκε από τον Κρίς Βαν Ντούσεν (Scandal), ενώ παραγωγός είναι η γνωστή για την παρουσίαση δυναμικών γυναικών και την εκδήλωση των πολιτικών της απόψεων, Σόντα Ράιμς, δημιουργός του Grey’s Anatomy και του Scandal. Βασίζεται σε μυθιστορήματα της Τζούλια Κουίν.

Δείτε το τρέιλερ:

Πηγή: skai.gr

