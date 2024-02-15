Η ζωή του GreekFreak έγινε ταινία από την Amazon με τίτλο "Giannis: The Marvelous Journey" και αναμένεται να κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στην πλατφόρμα στις 19 Φεβρουαρίου.

It’s always been family first. Giannis: The Marvelous Journey, streams February 19. pic.twitter.com/ZkupU3Boig February 14, 2024

Το ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους εξιστορεί την πορεία του mega-star του NBA, Γιάννη Αντετοκούνμπο, από τη φτωχή παιδική ηλικία και τα δύσκολα χρόνια στην Ελλάδα ως γιος Νιγηριανών μεταναστών, μέχρι την κατάκτηση της κορυφής του κόσμου του μπάσκετ.

Δείτε το τρέιλερ

Πηγή: skai.gr

