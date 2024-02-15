Λογαριασμός
Giannis: The Marvelous Journey: Το τρέιλερ του ντοκιμαντέρ της Amazon για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Η ζωή του GreekFreak έγινε ταινία

Η ζωή του GreekFreak έγινε ταινία από την Amazon με τίτλο "Giannis: The Marvelous Journey" και αναμένεται να κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στην πλατφόρμα στις 19 Φεβρουαρίου

Το ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους εξιστορεί την πορεία του mega-star του NBA, Γιάννη Αντετοκούνμπο, από τη φτωχή παιδική ηλικία και τα δύσκολα χρόνια στην Ελλάδα ως γιος Νιγηριανών μεταναστών,  μέχρι την κατάκτηση της κορυφής του κόσμου του μπάσκετ.

Δείτε το τρέιλερ

Πηγή: skai.gr

TAGS: Γιάννης Αντετοκούνμπο ντοκιμαντέρ Amazon
