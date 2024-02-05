Aνακοινώθηκαν οι παρουσιάστριες της Eurovision 2024

Η Σουηδή-Αμερικανίδα ηθοποιός, πρωταγωνίστρια της ταινίας «Watchmen» Μόλιν Άκερμαν (Malin Åkerman) θα είναι παρουσιάστρια του φετινού διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision στη Σουηδία μαζί με τη Σουηδή τραγουδίστρια και κωμικό Πέτρα Μιάντε (Petra Mede).

«Δεν μπορώ πραγματικά να περιγράψω τα συναισθήματά μου για αυτό» είπε η Άκερμαν η οποία έχει επίσης εμφανιστεί στις κωμωδίες «The Heartbreak Kid» και «Entourage».

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένη και λίγο αγχωμένη, αλλά με θετικό τρόπο. Πάντα μου άρεσε η Eurovision και το να είμαι μέρος αυτού του φανταστικού σόου μαζί με την Πέτρα είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Επιπλέον, η Πέτρα είναι μια από τις πιο αστείες γυναίκες που έχω γνωρίσει ποτέ» πρόσθεσε η ηθοποιός, σύμφωνα με το Variety.

Η Μιάντε είναι τηλεοπτική παρουσιάστρια, κωμικός και τραγουδίστρια που έχει τη δική της εκπομπή με τίτλο «Petra Mede Show».

Έχει παρουσιάσει τον διαγωνισμό δύο φορές στο παρελθόν, την πρώτη φορά μόνη της, το 2013, και στη συνέχεια μαζί με τον Σουηδό σταρ της ποπ Μονς Σέλμερλεβ (Måns Zelmerlöw) το 2016.

«Φανταστείτε να έχετε την ευκαιρία να παρουσιάσετε ξανά τη Eurovision! Είναι απίστευτη τιμή. Αφού πρώτα παρουσίασα τον διαγωνισμό μόνη μου και μετά μαζί με τον υπέροχο Måns Zelmerlöw στο πλευρό μου, τώρα ανυπομονώ πραγματικά να συνεργαστώ με τη Μόλιν. Δεν γνωριζόμασταν από πριν, αλλά έχουμε συναντηθεί κάποιες φορές τώρα». Θα είναι χαρά να συνεργαστώ μαζί της!» ανέφερε η Πέτρα Μιάντε.

Ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision πρόκειται να διεξαχθεί στο Μάλμε στις 11 Μαΐου, καθώς η Σουηδή διαγωνιζόμενη Loreen κέρδισε τον περσινό διαγωνισμό στο Ηνωμένο Βασίλειο με το τραγούδι της «Tattoo».

Είναι παράδοση της Eurovision η νικήτρια χώρα να φιλοξενεί τον διαγωνισμό της επόμενης χρονιάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.