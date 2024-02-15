Οι Πανθέοι: Μια τραγωδία «χτυπά» τη Νίνα και τον Λουκά - Δείτε το trailer

Οι τραγωδίες διαδέχονται η μία την άλλη ενώ οι ήρωες ξεσπούν και βυθίζονται σε ανείπωτη θλίψη, στο νέο επεισόδιο της δραματικής σειράς του ΣΚΑΪ, «Οι Πανθέοι», απόψε στις 21.00.

Το σχέδιο του Μαρμάρη για την επίθεση στις αποθήκες προχωράει κανονικά και ο μικρός Σπύρος αναγκάζεται να συμμετάσχει, χωρίς η Νίνα να γνωρίζει το παραμικρό. Παράλληλα, η Νίνα και ο Λουκάς ετοιμάζουν μια έκπληξη για τον μικρό ώστε να γιορτάσουν μαζί του την επίσημη έγκριση της υιοθεσίας του. Μια έκρηξη όμως στις αποθήκες της ΦΙ-ΠΑΝ θα ανατρέψει τα πάντα…

Δείτε χαρακτηριστικό απόσπασμα του επεισοδίου:

Δείτε το trailer του επεισοδίου:

Ο Ανδρέας, φορτισμένος από τις επιβεβαιωμένες πλέον υποψίες του, ξεσπά στην κλινική και για πρώτη φορά τα εξομολογείται όλα στον Λουκά. Την ίδια ώρα, η Μάρμω αποκαλύπτει στη Σεβαστή όσα έγιναν στη Σύρο με τον Κίτσο και την πρόθεσή της να εγκαταλείψει τον Ανδρέα. Η Σεβαστή αρνείται να τη στηρίξει για άλλη μία φορά και παίρνει μία απόφαση που στεναχωρεί τη Μάρμω…

Ο Κίτσος συναντιέται με τον πατέρα του και ζητά να μάθει ποια ήταν τα πραγματικά αίτια που τον έκαναν να εγκαταλείψει την οικογένειά του και να εξαφανιστεί για τόσα χρόνια. Οι απαντήσεις όμως, του Γαλάτη δεν τον ικανοποιούν ενώ παράλληλα η Δέσποινα λέει στο γιο της να μείνει μακριά από τον πατέρα του, φοβούμενη ότι θα μάθει το μυστικό της…

Ο Στάθης προσπαθεί να καταλάβει ποια σχέση μπορεί να είχε ο πατέρας του, στο παρελθόν, με τον Φάνη και την εταιρεία του και αναζητά απαντήσεις από τη μητέρα του, Μερόπη. Όταν μαθαίνει για την έκρηξη στην αποθήκη οι υποψίες του πέφτουν στον Βαλλίδη…

«ΟΙ ΠΑΝΘΕΟΙ»

Κάθε Πέμπτη στις 21.00

Στον ΣΚΑΪ

Πρωταγωνιστούν: Κάτια Δανδουλάκη (Χρυσοστόμη Πανθέου), Αιμίλιος Χειλάκης (Ανδρέας Πανθέος), Μελία Κράιλινγκ (Μάρμω Πανθέου), Μιχάλης Σαράντης (Κίτσος Γαλάτης), Νίκος Χατζόπουλος (Ισίδωρος Πανθέος), Θανάσης Κουρλαμπάς (Φάνης Πανθέος), Μαρία Καλλιμάνη (Δέσποινα Γαλάτη), Πηνελόπη Πιτσούλη (Ιλαρία), Κόρα Καρβούνη (Νίνα Αυγουστάκη), Σπύρος Σταμούλης (Στάθης Μονογιός), Μιχάλης Συριόπουλος (Γιάννης Μαρμάρης), Έλενα Τοπαλίδου (Μιρέλλα), Αθηνά Μαξίμου (Μερόπη Μονογιού), Κώστας Φιλλίπογλου (Ιορδάνης Βαλλίδης), Παντελής Δεντάκης (Λουκάς Αυγουστάκης), Σμαράγδα Αδαμοπούλου (Ματούλα Γκανά), Χριστίνα Αλεξανιάν (Βέτα Πανθέου), Ελένη Καρακάση (Σεβαστή), Μελέτης Γεωργιάδης (Όμηρος Γαλάτης), Αλέξανδρος Μούκανος (Χρυσίνας), Γιάννης Δεγαΐτης (Μεταξάς), Ιζαμπέλλα Μπαλτσαβιά (Πέλλα Γκανά), Βίκυ Διαμαντοπούλου (Θάλεια Μονογιού), Κωνσταντίνος Γαβαλάς (Τέλης Βαλέριος), Κώστας Κονταράτος (Παναγής), Εύα Σιμάτου (Σοφία Στρατηγού), Χρήστος Φωτίδης (Ιγνάτιος), Γιάννης Ζαφείρης (Γεράσιμος Σολδάτος), Αρετή Τίλη (Αλέκα Βαλλίδη), Ιφιγένεια Καραμήτρου (Λιάνα Πανθέου), Γιάννης Κατσιμίχας (Θωμάς Πανθέος), Θανάσης Ισιδώρου (Στέφανος Χρυσίνας), Κωνσταντίνος Ελματζίογλου (Ηλίας Γαζής), Γιάννης Ίτσιος (Δημήτρης), Κρυσταλλία Κεφαλούδη (Μαριάννα), Χριστόφορος Μπαρμπαγιάννης (Μανιάτης), Ήρα Ρόκου (Βάλια), Βάλλια Παπαδάκη (Ουρανία), Μανώλης Γκίνης (Σπίρτος)

