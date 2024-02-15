Οι Μονομάχοι είναι ατρόμητοι - Δείτε το trailer

Ο Ιωάννης Παΐσιος συνεχίζει από το προηγούμενο επεισόδιο και καλείται να αντιμετωπίσει τους 37 εναπομείναντες αντιπάλους του αλλά χωρίς καμία βοήθεια στη διάθεσή του. Βέβαια, αυτό δεν τον πτοεί καθώς όπως λέει στον Χρήστο Φερεντίνο: «Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα».

Μήπως όμως θα έπρεπε;

Δείτε το trailer:

Δείτε απόσπασμα από τον Μονομάχο που διηγείται μία απίστευτη ιστορία:

Ο Παναγιώτης Μπάμπαλης στη θέση 78 είναι ο επόμενος τυχερός που ανεβαίνει στην αρένα του Μονομάχου. Είναι αξιωματικός της Πυροσβεστικής στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και έχει βρεθεί σε δύσκολες καταστάσεις. Αφού μοιράζεται μαζί μας συγκλονιστικές ιστορίες, είναι πανέτοιμος για δυναμικές, γνωστικές μονομαχίες!

