Μετά από τρεις ήττες, οι Κόκκινοι κατάφεραν να εξασφαλίσουν τη νίκη στο τέταρτο αγώνισμα ασυλίας οδηγώντας τους Μπλε σε ψηφοφορία. Ποια είναι η στρατηγική που κρύβεται πίσω από την ψήφιση του Ντάνιελ;

Απόψε οι δύο ομάδες μπαίνουν, χωρίς τη βοήθεια των Τούρκων All Star, στο στίβο μάχης διεκδικώντας το έπαθλο επικοινωνίας. Ο Γιώργος Γκιουλέκας θεωρεί πως έχει περιορισμένες επιλογές στο ματσάρισμα και επιλέγει τον Φάνη ο οποίος παίζει τραυματισμένος. Η επιλογή του φέρνει την αντίδραση του παίκτη της Μπλε ομάδας με τους δύο Survivors να έρχονται για ακόμα μία φορά σε αντιπαράθεση για τα ματσαρίσματα.

Μετά το έπαθλο επικοινωνίας έρχεται η ώρα για τη μονομαχία. Μπορεί η αποψινή μονομαχία να μην είναι καθοριστική για την αποχώρηση ενός παίκτη όμως κανείς δεν θέλει να διακινδυνεύσει την παραμονή του!

Η Δώρα Νικολή, ο Χριστόφορος Ταξίδης, ο Γιώργος Παπαχαραλάμπους και ο Ντάνιελ Νούρκα έρχονται αντιμέτωποι στο στίβο μάχης. Ποιος θα ηττηθεί στη μονομαχία και θα βρεθεί ένα βήμα πριν την αποχώρηση;

