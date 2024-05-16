Λογαριασμός
Survivor 2024: Αντιπαράθεση για τα ματσαρίσματα

Ποια είναι η στρατηγική που κρύβεται πίσω από την ψήφιση του Ντάνιελ; 

Survivor

Μετά από τρεις ήττες, οι Κόκκινοι κατάφεραν να εξασφαλίσουν τη νίκη στο τέταρτο αγώνισμα ασυλίας οδηγώντας τους Μπλε σε ψηφοφορία. Ποια είναι η στρατηγική που κρύβεται πίσω από την ψήφιση του Ντάνιελ; 

Απόψε οι δύο ομάδες μπαίνουν, χωρίς τη βοήθεια των Τούρκων All Star, στο στίβο μάχης διεκδικώντας το έπαθλο επικοινωνίας. Ο Γιώργος Γκιουλέκας θεωρεί πως έχει περιορισμένες επιλογές στο ματσάρισμα και επιλέγει τον Φάνη ο οποίος παίζει τραυματισμένος. Η επιλογή του φέρνει την αντίδραση του παίκτη της Μπλε ομάδας με τους δύο Survivors να έρχονται για ακόμα μία φορά σε αντιπαράθεση για τα ματσαρίσματα.

Survivor

Μετά το έπαθλο επικοινωνίας έρχεται η ώρα για τη μονομαχία. Μπορεί η αποψινή μονομαχία να μην είναι καθοριστική για την αποχώρηση ενός παίκτη όμως κανείς δεν θέλει να διακινδυνεύσει την παραμονή του! 

Survivor

Η Δώρα Νικολή, ο Χριστόφορος Ταξίδης, ο Γιώργος Παπαχαραλάμπους και ο Ντάνιελ Νούρκα έρχονται αντιμέτωποι στο στίβο μάχης. Ποιος θα ηττηθεί στη μονομαχία και θα βρεθεί ένα βήμα πριν την αποχώρηση;

Survivor

