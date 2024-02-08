Κάποιοι το επέκριναν ως προσβλητικό για τις γυναίκες, αλλά ο πρωθυπουργός το θεώρησε απλά προκλητικό, με την καλή έννοια…

Λίγες ημέρες αφότου η Ισπανία επέλεξε τη συμμετοχή της για τον φετινό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, το electropop τραγούδι «Zorra» εκτοξεύτηκε στην κορυφή των μουσικών charts της χώρας και δίχασε την κοινή γνώμη.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται η «αχαλίνωτη» χρήση της λέξης «zorra» στο τραγούδι, η οποία χρησιμοποιείται συνήθως όταν κάποιος θέλει να σε αποκαλέσει «τσ…λα», όπως γράφει η εφημερίδα «Guardian».

Οι ισπανικές αρχές δήλωσαν στα μέσα ενημέρωσης αυτή την εβδομάδα ότι είχαν δεχθεί περισσότερες από 300 καταγγελίες για το τραγούδι του ντουέτου Nebulossa. Τις τελευταίες ημέρες το Φεμινιστικό Κίνημα της Μαδρίτης πρόσθεσε τη φωνή του σε όσους ζητούσαν να αποσυρθεί το τραγούδι από τον διαγωνισμό, αναφέροντας ότι πρόκειται για «λεκτική βία κατά των γυναικών».

Η λέξη ακούγεται 45 φορές στο τραγούδι, ανέφερε η οργάνωση σε ανακοίνωσή της. «Ο εορτασμός ενός όρου, μιας λέξης, που χρησιμοποιείται ως όπλο εξευτελισμού από σεξιστές είναι μια μορφή δημόσιας επαναθυματοποίησης», πρόσθεσε.

Ενώ ο ισπανικός κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας RTVE και η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση, η οποία διοργανώνει τον διαγωνισμό, δήλωσαν αμφότεροι ότι ενέκριναν τη συμμετοχή της Ισπανίας, η φεμινιστική οργάνωση δήλωσε ότι η προώθηση του τραγουδιού από τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα ενέχει τον κίνδυνο να εξομαλυνθεί ο όρος μεταξύ των μικρών παιδιών και των εφήβων.

Ωστόσο, η 55χρονη τραγουδίστρια των Nebulossa χαρακτήρισε το τραγούδι ως μια προσπάθεια να διεκδικήσουν τη λέξη! «Με έχουν αποκαλέσει συχνά zorra», δήλωσε η María Bas στο RTVE. «Αυτό το τραγούδι είναι ένας τρόπος να μετατρέψω αυτή τη λέξη σε κάτι όμορφο».

Την Τετάρτη, το τραγούδι κατατάχθηκε ως το πιο viral κομμάτι στο Spotify και στο Νο 3 στον κόσμο.

Η Bas και ο σύζυγός της, Mark Dasousa, 49 ετών, δημιούργησαν το συγκρότημα το 2018. Το ζευγάρι, που έχει δύο παιδιά, κυκλοφόρησε το πρώτο του single το 2020.

Για το ζήτημα πήρε θέση μέχρι και ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ. «Μου φαίνεται ότι ο φεμινισμός δεν είναι μόνο δίκαιος, αλλά μπορεί να είναι και διασκεδαστικός και αυτού του είδους η πρόκληση πρέπει να προέρχεται από τον πολιτισμό», δήλωσε στον ραδιοτηλεοπτικό φορέα La Sexta. «Πρόκειται για πραγματική ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών», πρόσθεσε.

