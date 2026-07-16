Για ακόμη μια φορά σηκώθηκε μπόλικη σκόνη και έγινε αρκετή κουβέντα για τη διαιτησία του αγώνα της Αργεντινής. Αυτή τη φορά από την πλευρά των Άγγλων, οι οποίοι δεν μπορούσαν να πιστέψουν πως είδαν την «αλμπισελέστε» να τους γυρίζει αυτό το παιχνίδι στο φινάλε.

Έγινε λοιπόν κουβέντα για τη φάση του νικητήριου γκολ του Λαουτάρο Μαρτίνες, υποστηρίζοντας πως δεν τσεκαρίστηκε νωρίτερα για φάουλ του Μέσι πάνω στον Σπενς. Παρόλα αυτά, ούτε ο Άγγλος μπακ διαμαρτυρήθηκε, αλλά ούτε και προκύπτει πως έγινε το παραμικρό από την πλευρά του 39χρονου σούπερ σταρ.

Καθότι υπάρχει κοντινό βίντεο που δείχνει ότι ο Μέσι δεν ακουμπά ούτε στο ελάχιστο τον Σπενς, ο οποίος προφανώς από την κούραση, την υπερπροσπάθεια και τον τρόπο που λυγίζει το πόδι του στο χορτάρι, δείχνει προσωρινά να πονά.

Ιδού η εν λόγω φάση:

Tirando factos hasta equivocarme

Día #1

Mike es un puto cogido de mierda pic.twitter.com/0NDnEg58YT https://t.co/ap3Q8JdPuc — David (@PedriFCB) July 16, 2026

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