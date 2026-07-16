Αυτοψία στο εργοτάξιο του Βοτανικού έκανε ο Δήμαρχος Αθηνών, Χάρης Δούκας, μαζί με τον υπουργό Υποδομών, Χρίστο Δήμα, δείχνοντας βέβαιοι ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην ΕΡΤ για:

-το χρονοδιάγραμμα: «Είναι ένα έργο για το οποίο δεν ανυπομονεί μόνο το φίλαθλο κοινό και οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Ανυπομονεί όλη η Αθήνα. Το γήπεδο θα αναβαθμίσει την περιοχή. Οι εργασίες πηγαίνουν σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Προχωρούν και τα δύο πέταλα, άρα ο στόχος να παίζει εδώ ο Παναθηναϊκός την επόμενη χρονιά είναι εφικτός και είμαι βέβαιος ότι θα επιτευχθεί.

-τα έργα υποδομής: «Τις ημέρες των αγώνων θα έχουμε τουλάχιστον 40.000 θεατές που θα έρχονται ως επισκέπτες στην περιοχή. Το να γίνουν όλες οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε συνεργασία και με τους εμπλεκόμενους δήμους, είναι απολύτως απαραίτητο. Συνεργαζόμαστε, ώστε όλα τα συνοδά έργα να είναι έτοιμα εντός χρονοδιαγράμματος. Όλες οι ομάδες έχουν αρχίσει και αποκτούν σύγχρονα γήπεδα. Θα έχουμε τη δυνατότητα πλέον να διεκδικήσουμε διεθνείς ποδοσφαιρικές διοργανώσεις».

Ο Δήμαρχος Αθηναίων ανέφερε: «Είμαστε καθημερινά εδώ. Η ανατολική κερκίδα θέλει ένα ακόμα επίπεδο, η δυτική κερκίδα είναι έτοιμη, τα πέταλα ανεβαίνουν συνεχώς. Σκοπός είναι η ομάδα να παίξει το 2027 εδώ. Είναι ένας αγώνας δρόμου, σπριντ. Νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Υπάρχει πολύ καλή συνεργασία με την Πολιτεία, τα Υπουργεία, την Κυβέρνηση, με την ΠΑΕ και τον Ερασιτέχνη.

Από όταν μπήκαν οι εταιρείες και ξεκίνησαν την απορρύπανση τον Μάιο του 2024 μέχρι τη σεζόν 2027-28, είναι ρεκόρ να φτιαχτεί ένα τόσο μεγάλο και σύνθετο έργο. Αυτό παλεύουμε. Ο κόσμος δεν ρωτά αν θα γίνει, αλλά πότε. Και η Αθήνα θα έχει μία πράσινη γειτονιά».

-το στέγαστρο: «Τα πρώτα υποστυλώματα ήρθαν από την Ιταλία. Τα πρώτα κομμάτια της μεταλλικής κατασκευής έρχονται αρχές Σεπτεμβρίου και ο σκοπός είναι αρχές Σεπτεμβρίου να χτίζουμε το στέγαστρο πάνω στις κερκίδες. Αν πάνε όλα όπως πρέπει τέλος Φεβρουαρίου θα είναι έτοιμο».

-το γήπεδο της Λεωφόρου: «Ο σχεδιασμός είναι πάρκο - μουσείου Παναθηναϊκού και να κρατήσουμε την ιστορική Θύρα 13. Θα ανακοινωθεί το αμέσως επόμενο διάστημα η διαδικασία μέσα από την οποία θα προχωρήσει ο σχεδιασμός».

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