«Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αρχειοθέτησε τη δικογραφία, που είχε σχηματισθεί, γιατί δεν διαπιστώθηκε ουδεμία παραβατική συμπεριφορά εκ μέρους των εντολέων μου», αναφέρει ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Κώστα Τσιάρα και του Νότη Μηταράκη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος σε ανακοίνωσή του.
«Αποτελεί δικαίωση για τους Κώστα Τσιάρα και Νότη Μηταράκη και ο αγώνας συνεχίζεται πλέον στον πολιτικό στίβο», τονίζεται στην ανακοίνωση.
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