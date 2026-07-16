«Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αρχειοθέτησε τη δικογραφία, που είχε σχηματισθεί, γιατί δεν διαπιστώθηκε ουδεμία παραβατική συμπεριφορά εκ μέρους των εντολέων μου», αναφέρει ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Κώστα Τσιάρα και του Νότη Μηταράκη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος σε ανακοίνωσή του.

«Αποτελεί δικαίωση για τους Κώστα Τσιάρα και Νότη Μηταράκη και ο αγώνας συνεχίζεται πλέον στον πολιτικό στίβο», τονίζεται στην ανακοίνωση.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.