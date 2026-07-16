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Τσιάρας – Μηταράκης: Δικαίωση για μας η απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

«Αποτελεί δικαίωση και ο αγώνας συνεχίζεται πλέον στον πολιτικό στίβο», τονίζει ο πληρεξούσιος δικηγόρος των δύο πρώην υπουργών, Μιχάλης Δημητρακόπουλος 

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Τσιάρας - Μηταράκης

«Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αρχειοθέτησε τη δικογραφία, που είχε σχηματισθεί, γιατί δεν διαπιστώθηκε ουδεμία παραβατική συμπεριφορά εκ μέρους των εντολέων μου», αναφέρει ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Κώστα Τσιάρα και του Νότη Μηταράκη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος σε ανακοίνωσή του. 

«Αποτελεί δικαίωση για τους Κώστα Τσιάρα και Νότη Μηταράκη και ο αγώνας συνεχίζεται πλέον στον πολιτικό στίβο», τονίζεται στην ανακοίνωση.
 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Κώστας Τσιάρας Νότης Μηταράκης Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ΟΠΕΚΕΠΕ
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