«Η Ρωσία είναι ευγνώμων στην Τουρκία για την προθυμία της να διευκολύνει μια ειρηνική επίλυση της ουκρανικής σύγκρουσης» τόνισε την Πέμπτη ο Ντμίτρι Πεσκόφ για το ουκρανικό. Ο Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε πάντως ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν προοπτικές για γρήγορη επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών για την Ουκρανία.



«Προς το παρόν, δεν υπάρχουν άμεσες προοπτικές για την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών, αλλά η Ρωσία παραμένει ανοιχτή σε συνομιλίες».

«Το Κίεβο γνωρίζει πολύ καλά τις αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν για την επίτευξη διευθέτησης» διεμήνυσε ο Ρώσος αξιωματούχος..



«Παρακολουθούμε τις αλλαγές στην κυβέρνηση της Ουκρανίας και ότι η επιλογή του υπουργού Άμυνας δεν θα κάνει καμία διαφορά» είπε.

«Οι αλλαγές στη δομή του καθεστώτος του Κιέβου, ιδίως οι ανασχηματισμοί του υπουργικού συμβουλίου, δεν έχουν θεμελιώδη σημασία για τη Ρωσία... Αυτό που έχει σημασία είναι ποιος στην Ουκρανία θα λάβει την απαραίτητη απόφαση που θα οδηγούσε σε μια ειρηνευτική συμφωνία» ανέφερε με νόημα ο εκπρόσωπος του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της Ρωσίας είναι γενικά σταθερή και οι δυσκολίες δεν είναι κρίσιμες, επέμεινε. «Ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης της Ρωσίας είναι ανεπαρκής, αλλά η παγκόσμια οικονομία στο σύνολό της βρίσκεται σε δεινή κατάσταση και η Ρωσία δεν είναι απομονωμένη από αυτή την κατάσταση».

Ανησυχία για την κρίση στη Μέση Ανατολή

Ένας νέος γύρος αποσταθεροποίησης στην ιρανική κρίση προκαλεί ανησυχία, και μπορεί να βλάψει την παγκόσμια οικονομία προειδοποίησε εξάλλου ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ.



Διευκρίνισε ότι η Μόσχα βρίσκεται σε επαφή με το Ιράν, αλλά δεν έχει υπάρξει αίτημα για τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πούτιν.

«Πολλές συγκρούσεις δεν μπορούν να επιλυθούν με μια "συμφωνία", όπως συνήθως αποκαλείται στις ΗΠΑ - πρόκειται για μια μακρά, περίπλοκη και ολοκληρωμένη διαδικασία επίλυσης» υπογράμμισε.

Πηγή: skai.gr

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