Γερμανία: Σε Αμπράμοβιτς και Κίφερ η υψηλότερη διάκριση

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Σέρβα καλλιτέχνιδα Μαρίνα Αμπράμοβιτς και ο Γερμανός καλλιτέχνης Άνσελμ Κίφερ εντάσσονται στο Τάγμα της Αξίας για τις Τέχνες και τις Επιστήμες, τη μεγαλύτερη γερμανική διάκριση σε καλλιτέχνες και επιστήμονες.

Το Τάγμα θεωρείται μία από τις υψηλότερες τιμητικές διακρίσεις στη Γερμανία, με σήμερα 36 Γερμανούς και 37 αλλοδαπούς, ανάμεσά τους 17 Νομπελίστες, ως μέλη.

Η ανακοίνωση της ένταξης έγινε από τον υφυπουργό Πολιτισμού και Μέσων Ενημέρωσης Βόλφραμ Βάιμερ, επιβεβαιώνοντας τη συμβολή των δύο καλλιτεχνών στη διεθνή πολιτιστική σκηνή.

Η Σέρβα καλλιτέχνιδα Μαρίνα Αμπράμοβιτς και ο Γερμανός καλλιτέχνης Άνσελμ Κίφερ γίνονται μέλη του Τάγματος της Αξίας για τις Τέχνες και τις Επιστήμες. Η υψηλότερη γερμανική διάκριση για καλλιτέχνες και επιστήμονες.Η ένταξη στο Τάγμα της Αξίας για τις Τέχνες και τις Επιστήμες συγκαταλέγεται στις υψηλότερες τιμητικές διακρίσεις που μπορεί να απονεμηθεί σε επιστήμονες ή καλλιτέχνες στη Γερμανία. Μέχρι στιγμής 36 Γερμανοί και 37 αλλοδαποί, μεταξύ των οποίων 17 κάτοχοι του Βραβείου Νομπέλ, είναι μέλη.



Μετά από πρόσφατη ανακοίνωση του υφυπουργού Πολιτισμού και Μέσων Ενημέρωσης Βόλφραμ Βάιμερ και του Τάγματος της Αξίας για τις Τέχνες και τις Επιστήμες, στους κόλπους του πλέον θα ανήκουν η Σέρβα καλλιτέχνιδα Μαρίνα Αμπράμοβιτς και ο Γερμανός ζωγράφος Άνσελμ Κίφερ.

Πηγή: Deutsche Welle

Η ιστορία του Τάγματος της Αξίας για τις Τέχνες και τις ΕπιστήμεςΤο Τάγμα της Αξίας για τις Τέχνες και τις Επιστήμες ιδρύθηκε το 1842 από τον βασιλιά της Πρωσίας Φρειδερίκο Γουλιέλμο IV ως ένωση καλλιτεχνών και επιστημόνων, με πρώτο γραμματέα τον φυσιοδίφη Αλεξάντερ φον Χούμπολτ. Το Τάγμα αναβίωσε το 1952 από τον Ομοσπονδιακό Πρόεδρο Τέοντορ Χόις και σήμερα τελεί υπό την αιγίδα του Ομοσπονδιακού Προέδρου.Σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στα τέλη Μαΐου, ο Αυστροελβετός οικονομολόγος Έρνστ Φερ και η Γερμανίδα νομικός Ανγκέλικα Νούσμπεργκερ ορίστηκαν επίσης ως νέα μέλη. Και οι τέσσερις αποδέχτηκαν την εκλογή τους.Η επίσημη ένταξη γίνεται παραδοσιακά κατά τη διάρκεια εορταστικής εκδήλωσης τον επόμενο χρόνο. Προγραμματίζεται στα τέλη Μαΐου στο Konzerthaus του Βερολίνου. Στο Τάγμα εντάχθηκε πρόσφατα, μεταξύ άλλων, και ο περίφημος τραγουδοποιός Βολφ Μπίρμαν.Σχετικά με τα νέα μέλη, ο υφυπουργός Πολιτισμού Βόλφραμ Βάιμερ, η υπηρεσία του οποίου χρηματοδοτεί και αναλαμβάνει την οργανωτική διαχείριση της διάκρισης, δήλωσε: «Το έργο τους έχει επηρεάσει την επιστήμη και έχει θέσει πρότυπα στη σύγχρονη τέχνη σε παγκόσμιο επίπεδο. Η εκλογή τους αναδεικνύει για άλλη μια φορά τη σημασία αυτού του βραβείου ως μιας διάκρισης για τις υψηλότερες πνευματικές και καλλιτεχνικές επιδόσεις».Ποιοι είναι οι δύο καλλιτέχνες;Όσον αφορά τους δύο καλλιτέχνες, ο Άνσελμ Κίφερ γεννήθηκε το 1945 στο Ντοναουέσινγκεν. Είναι ζωγράφος και γλύπτης και θεωρείται από τις κορυφαίες μορφές του νεοεξπρεσιονισμού. Μεγάλωσε στα ερείπια της μεταπολεμικής Γερμανίας και το έργο του εξερευνά τη συλλογική μνήμη, την Ιστορία, το Ολοκαύτωμα, τη μυθολογία και την πνευματικότητα. Χρησιμοποιεί υλικά όπως άχυρο, μολύβι, στάχτη και χώμα, δημιουργώντας έργα μεγάλης κλίμακας. Σημαντικοί σταθμοί της πορείας του υπήρξαν η συμμετοχή του στην Μπιενάλε της Βενετίας (1980), οι εκθέσεις στη Royal Academy του Λονδίνου και σε μεγάλα μουσεία της Ευρώπης και των ΗΠΑ. Ο Κίφερ θεωρείται ένας από τους καλλιτέχνες που συνέβαλαν περισσότερο στην αντιμετώπιση του γερμανικού ιστορικού τραύματος μέσω της τέχνης, επηρεάζοντας γενιές δημιουργών διεθνώς.Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς γεννήθηκε το 1946 στο Βελιγράδι και θεωρείται μία από τις σημαντικότερες εκπροσώπους της performance art διεθνώς. Από τη δεκαετία του 1970 χρησιμοποιεί το σώμα της ως βασικό καλλιτεχνικό μέσο, εξερευνώντας τα όρια της αντοχής, του πόνου, της μνήμης και της επικοινωνίας με το κοινό. Ανάμεσα στα γνωστότερα έργα της είναι τα Rhythm 0, Balkan Baroque και The Artist Is Present. Η Αμπράμοβιτς συνέβαλε καθοριστικά στην αναγνώριση της performance art ως ισότιμης μορφής σύγχρονης τέχνης και επηρέασε πολλές γενιές καλλιτεχνών σε όλο τον κόσμο. Ιδιαίτερα αγαπητή είναι και στην Ελλάδα.Πηγή: dpa

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.