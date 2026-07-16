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Ανεξαρτητοποιείται από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ και η Πόπη Τσαπανίδου

Όπως επισημαίνει στην επιστολή της στον Πρόεδρο της Βουλής  η κ. Τσαπανίδου «εφεξής θα ασκώ τα καθήκοντά μου ως ανεξάρτητη βουλευτής»

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Τσαπανίδου

Συνεχίζονται οι αποχωρήσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Την ανεξαρτητοποίησή της από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος ανακοίνωσε με επιστολή της στον Πρόεδρο της Βουλής σήμερα, Πέμπτη και η Πόπη Τσαπανίδου

Όπως επισημαίνει στην επιστολή της η κ. Τσαπανίδου «εφεξής θα ασκώ τα καθήκοντά μου ως ανεξάρτητη βουλευτής».

Μετά και την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, ο αριθμός των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ανέρχεται στους 17. 

Τσαπανίδου

Πηγή: skai.gr

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TAGS: ΣΥΡΙΖΑ Πόπη Τσαπανίδου
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