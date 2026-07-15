Ερντογάν: Το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου ήταν απόπειρα εισβολής και κατοχής της Τουρκίας

Το πάγιο αφήγημά του περί «αναβίωσης της Συνθήκης των Σεβρών» επανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά την ομιλία του στην τουρκική Εθνοσυνέλευση για τη συμπλήρωση δέκα ετών από την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου 2016. Ο Τούρκος πρόεδρος παρουσίασε εκ νέου το πραξικόπημα ως ξένο «ιμπεριαλιστικό σχέδιο» με στόχο τον διαμελισμό και τη μετατροπή της Τουρκίας σε «αποικιακή χώρα».

Σύμφωνα με το κρατικό τουρκικό δίκτυο TRT Haber, ο Ερντογάν ανέφερε:«Η 15η Ιουλίου αποτελεί ένα επικαιροποιημένο ιμπεριαλιστικό σχέδιο, το οποίο υλοποιήθηκε μέσω της συνεργασίας των εσωτερικών κέντρων κηδεμονίας με κύκλους του εξωτερικού, με στόχο να αναβιώσει η Συνθήκη των Σεβρών και να μετατραπεί η Τουρκία σε μια αποικιακή χώρα».

«Εκείνη την ημέρα δεν υπήρξε μόνο απόπειρα πραξικοπήματος, αλλά και μια συνολική απόπειρα εισβολής και κατοχής. Χάρη στο γεγονός ότι το ένδοξο έθνος μας στάθηκε ασπίδα, αυτό το βρόμικο σχέδιο ματαιώθηκε και το ιμπεριαλιστικό σχέδιο πετάχτηκε στα σκουπίδια. Η Τουρκία υπερασπίστηκε για ακόμη μία φορά την ανεξαρτησία της» πρόσθεσε ο Τούρκος πρόεδρος.



Πηγή: skai.gr

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