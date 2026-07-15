Η Ουκρανία χτύπησε μεγάλο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Κριμαία

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι επιτέθηκε σε ένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Σεβαστούπολη της Κριμαίας, η οποία βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή, και το οποίο καλύπτει σχεδόν το 50% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη χερσόνησο.

Οι Δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων της Ουκρανίας ανέφεραν μέσω του Telegram ότι το εργοστάσιο, ο θερμοηλεκτρικός σταθμός της Μπαλακλάβα, δέχτηκε επίθεση την Τρίτη το βράδυ.

Πηγή: skai.gr

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