Η Ουκρανία χτύπησε μεγάλο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Κριμαία

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι επιτέθηκε σε ένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Σεβαστούπολη της Κριμαίας, η οποία βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή, και το οποίο καλύπτει σχεδόν το 50% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη χερσόνησο.
Οι Δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων της Ουκρανίας ανέφεραν μέσω του Telegram ότι το εργοστάσιο, ο θερμοηλεκτρικός σταθμός της Μπαλακλάβα, δέχτηκε επίθεση την Τρίτη το βράδυ.
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